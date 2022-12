Marca y Ronaldo jugarán con el Al-Nassr a partir del 1 de enero

Según Marca, CR7 firmará un contrato de dos años y medio por unos 200 millones de euros por temporada. Club Saudí: «No hay nada firmado»

Cristiano Ronaldo juega en el Al-Nassr desde el 1 de enero de 2023. CR7 rompió el retraso y habría decidido aceptar la oferta de la selección saudí por la que Firmará un contrato de dos temporadas y media. Entre sueldos e ingresos publicitarios, el fenómeno portugués se convertirá en el deportista mejor pagado del mundo, con casi 200 millones de euros por temporada.. Ronaldo terminó su relación con el Manchester United dos días antes del inicio del Mundial de Qatar: su primer deseo era encontrar un equipo que jugara la Champions League, pero la única oferta real era la oferta de la victoria. Así lo informó el diario español Marca.

Así, Ronaldo se convertirá en la imagen del deportista saudí, y como tal, se cubrirá de oro. A su salario de 100 millones de euros se sumarán primas y contratos publicitarios, lo que convertirá a CR7 en el deportista mejor pagado del planeta, una cifra que le permitirá casi duplicar el salario de Messi (75 millones) y Mbappé (72 millones) .



Una elección puramente económica para Ronaldo, que en Arabia Saudita podrá expandir y fortalecer su marca incomparable. Le esperan con los brazos abiertos el extécnico de la Roma Rudi García y el exjugador del Napoli David Ospina, que prefirió a un rico jubilado saudí al Real Madrid para ser el segundo de Courtois.

Victoria: No firmó nada.

Cristiano Ronaldo, y quien le represente, está en contacto con la victoria, «pero no hay nada firmado entre las dos partes». Así lo precisó una fuente del club, en su comentario a lo escrito por el diario deportivo español “Marca”, en el que afirma que ya hay un acuerdo y por lo tanto, a partir de enero, CR7 jugará en Arabia Saudita. La misma fuente añadió que entre Ronaldo y el club, «todavía no se ha resuelto el tema de los derechos de imagen».



