La verdadera irrupción del clima hacia el verano será, ferozmente, en julio.

Tranquilo, no te decimos que de aquí a julio no habrá días de sol ni calor… Sin embargo, te contamos que junio tendrá condiciones climáticas cambiantes. Esta proyección se introdujo hace algún tiempo gracias a cuidadosos análisis de la dinámica atmosférica, luego, gradualmente, esta dinámica también se extendió a las proyecciones de modelos estacionales que ahora nos dan la razón.

No obstante, nos gustaría repetir lo escrito anteriormente, o mejor dicho, que en la segunda quincena de junio puede haber lugar para una intensa ola de calor de origen africano.. A estas alturas seguro que podremos hablar del verano, pero también estamos convencidos de que no durará mucho porque otros escollos de diversa índole podrían provocar que se desataran tormentas muy fuertes.

Sí, pero entonces, ¿por qué tenemos que esperar a julio? Bueno, como conocemos la dinámica de la atmósfera, podemos decirte que en ese período los efectos de lo ocurrido entre el final del invierno y el comienzo de la primavera pueden remitir. No estamos aquí para recordarte lo que pasó, estamos aquí para decirte que julio y agosto serán, como siempre, los meses más favorables para un clima y unas condiciones meteorológicas determinadas.

En particular, este año serán los meses más propicios para las olas de calor subtropical intenso, sin embargo podría ser un calor realmente espantoso con picos excepcionales en diferentes regiones de Italia.. Por excepcionales nos referimos a temperaturas extremas que pueden superar los 40°C y mantener estos valores durante varios días.

Está claro que no queremos temer a nadie, Dios no lo quiera. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el verano de 2023 podría deparar anomalías muy peligrosas desde el punto de vista térmico.. Quizás no por la duración, por otro lado en las últimas décadas nos hemos acostumbrado a las continuas explosiones del anticiclón africano, pero como decíamos, los picos de temperatura pueden llegar a ser realmente molestos.

Entonces habrá que considerar el calorDe hecho, cuanto más dura el calor, mayor es la humedad relativa, por lo que el calor abrasador se convertirá en calor sofocante. Pero obviamente tendremos la oportunidad de hablar de todo esto nuevamente a su debido tiempo.