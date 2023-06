Cinco pequeños consuelos para los hinchas del Inter perdidos City- Corriere.it

estoy viendo ágata En el sofá, posado sobre la bandera nerazzurra a cuadros, me consuelo. Catorce meses de vida y algunos de sus premios. Esto no era la Liga de Campeones, y estuvo cerca. ¿Qué nos puede ayudar en este momento, además del estoicismo con el que nos educaron en los años difíciles? Aquí hay cinco pequeños consuelos para el día que viene.

3) No basta el orgullo para darnos un feliz domingo: también hay remordimientos. Lo estábamos esperando fuerte apacheLos poderosos Azzurri en ataque, los terroríficos Nerazzurri agazapados en defensa. Este no es el caso, como hemos visto. Los mancunianos no eran muy fuertes y los milaneses no tenían mucho miedo. El resultado es ardiente: un gol, tres oportunidades en total para el City, una quemadura que tanto Roma como Florencia conocen. Cada uno se quema a su manera, por supuesto. Pero el agotamiento en la final es mejor que desplomarse en grupos, almas perdidas en el infierno del fútbol.