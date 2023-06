Luis Sall, un YouTuber de Bolonia. Interval in the USA, un video sobre croissants en París y la guerra con su exnovio Fedez

luis salle, En el centro de una discusión con el ahora ex novio Fedez No necesitarás presentación. YouTube muy popular Nacido en Bolonia el 18 de junio de 1997 Desde temprana edad, ha demostrado tener una personalidad extrovertida y un amante de las artes, desde el arte hasta la fotografía. Cuando era adolescente, comenzó a practicar la edición creando videos originales. Después de terminar el cuarto año de la escuela secundaria Estados Unidos Una vez de regreso en Italia, fue contratado como mesero. después de la graduación matriculado en economia En la universidad, que pronto abandonó para dedicarse a sus objetivos profesionales.

En el centro de la polémica que se vive en la web y más allá estos días Con exnovio Fedez habrá podcast. Los desacuerdos se volvieron intratables hasta el punto de incitarla a divorciarse profesionalmente. actualmente estan solteros guerra de videos Por un lado, intentan explicar los motivos de la separación y, por otro lado, hacen acusaciones más o menos graves. ¿Qué pasó? Todo parece haber comenzado con una discusión posterior». Fiesta de San Remo Y entonces Louis Sall decidió dejar el podcast. Según Bolognese, el edificio original del proyecto fracasó. Repitió varias veces: «Me sentí tan marginado por Fidesz, ‘Muschio Selvaggio’ se convirtió en su podcast». El tema final de la disputa, especialmente de « musgo salvaje; «Made for the Sanremo Festival» fue querido por Fides pero no por Sal. Después de una larga ausencia del podcast, en un video el jueves pasado, Fides abrió el episodio «Muschio Selvaggio» con el intermedio, dando sus explicaciones. Habiendo dado su cuenta de la participación en el Festival definitiva”. Los arcos funcionan más que divertidos, que es lo que me gustaría El rapero dijo que lamenta el paso atrás de Sal después de que iniciaron una empresa hace unas semanas.

responder

El YouTuber de Bolonia respondió de inmediato, nuevamente a través de un video. Según Sal, Fedez le haría vender las acciones de la empresa y le habría sugerido un episodio en el que habría tenido que disculparse por ausencias en episodios anteriores. «Me encuentro teniendo que defenderme en un pequeño partido en el que Federico es bueno y en el que no quiero participar.Sal dijo. “Si me siento tan oprimida”, respondió Fedez en una historia de Instagram, “¿por qué decidiste montar una empresa conmigo dos semanas antes de que ella se fuera?”. El rapero acusó entonces a Sal de pedirle 600.000 euros para una «empresa que no es ni la mitad de esa cantidad» y que Dejar de pagar sueldos y alquileres, que dejó algo de deuda, tras la decisión de dejar el podcasting para dedicarse a otros proyectos. Entender dónde está la verdad es una tarea imposible. Lo cierto es que los dos, y no hace falta, también gracias a esta pregunta y respuesta, han aumentado sus seguidores. Quizás la verdad es más simple: Las dos primeras damas luchan por trabajar juntas. Y al final, cada uno piensa en sus propios proyectos personales rentables.