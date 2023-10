La táctica de Liu: Implementación del decreto sobre tipos de interés el lunes. Gobierno a los sindicatos: 5.000 millones para contratos con la Autoridad Palestina

Escuche la versión en audio del artículo.

Los espacios limitados dictados por el buen rumbo de las finanzas públicas. Y Incertidumbre sobre el contexto internacional, lo que requiere más precaución. La ley de presupuesto tiene un camino cada vez más estrecho, y está lista para su aprobación el lunes 16 de octubre en el Consejo de Ministros. Pero todos los ojos ya están puestos en el proceso en el parlamento, con la primera ministra Giorgia Meloni pidiendo enmiendas destinadas a poner a prueba que la mayoría se mantenga al mínimo.

Al-Assad: Implementación de decretos de impuestos mínimos y estanterías el lunes

“El lunes presentaremos al Consejo de Ministros el Decreto del Impuesto Mínimo Global, con disposiciones sobre impuestos internacionales relacionados con la residencia de personas y empresas. Luego otro decreto sobre el IRPEF, que afectará a la fusión de las dos primeras tasas, y sobre el sistema mini-IRES, manteniendo el sistema actual, con beneficios en el caso de inversiones cualificadas y empleo. Mientras que cambios en las normas del impuesto de sucesiones “ «Por el momento no se habla de ellos». Así lo anunció el viceministro de Economía, Maurizio Liu, durante una conferencia en Luis, en Roma, sobre impuestos organizada por Sole 24 Ore, hablando de dos decretos legislativos que implementan el mandato fiscal que llegó. Con la maniobra del lunes, este recorte presupuestario se refinanciará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, y las dos primeras tasas del Irpef se fusionarán en paralelo recién el próximo año.

Comienza la mesa de Gobierno y interlocutores sociales pero Landini no va

Mientras tanto, la maniobra ya se ha convertido en el centro de discusión entre el Gobierno y los interlocutores sociales tras su aprobación en el Consejo de Ministros. La reunión comenzó alrededor de las 19.30 horas. En ausencia de la Primera Ministra Giorgia Meloni, en misión en África, asistieron al Comité Ejecutivo el Vicepresidente del Consejo, Alfredo Mantovano, el Ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti, y el Ministro de Trabajo y Políticas Sociales, Marina Calderón. Maurizio Liu, viceministro de Economía y Finanzas. «Estamos esperando entender y conocer las directrices del gobierno y luego daremos nuestra opinión», afirma el líder del CISL, Luigi Spara. El secretario de la CGIL, Maurizio Landini, fue menos prudente: “Si las cosas siguen como están, lucharemos”. Anuncia que no irá a la cumbre con el gobierno.

Giorgetti para los interlocutores sociales: 5.000 millones para contratos con la Autoridad Palestina

Alrededor de 5 mil millones para la renovación de los contratos de la Autoridad Palestina asignados en el presupuesto: esta es la cifra, por lo que sabemos, que el Ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, indicó a los interlocutores sociales durante la reunión en el Palacio Chigi. Y añadió: “Tomamos la decisión consciente de aumentar el déficit adicional porque queremos compensar el impacto de la inflación. Pero no gobernamos por la propagación».

Cañas: destellos de apertura a lo largo del Superbonus



En cuanto a la superrecompensa, «Hemos recibido un atisbo de apertura. No conocemos sus características, pero sabemos que el problema está siendo llamado la atención del gobierno, algo que no se puede subestimar». Así, al margen de la reunión en el Palacio Chigi, la presidenta de la ANCE, Federica Brancaccio, habló sobre la maniobra, explicando que la apertura se trataría de «una ampliación, para evitar que los trabajos iniciados queden incompletos». Agregó que no tenemos información confirmada. «Otra cosa que nos preocupa, que tendrá un gran impacto, es la expiración de las medidas relativas al coste de los materiales el 31 de diciembre: el riesgo es que «a partir del 1 de enero se detengan las obras».