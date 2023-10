Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio del 13/10/23

La verdad es que la honestidad nunca funciona. Y si no lo hace en la vida real, mucho menos en tal contexto. hombres y mujeres. En ese estudio la historia nos enseña que quienes salen adelante son las cerilleras, los peores parapentes y los payasos que más se divierten. Reina María.

Y también vea qué tan rápido cambia y cuándo Michelle Longobardi Dejó la ironía a un lado para empezar a hacer algunas críticas (para mí, completamente legítimas) a sí mismo. pequeña cerillera tronista. Como ella se rió a carcajadas y pasó el tiempo discutiendo sobre quién la recordaba más, entonces Troisi o De Martinopara la expresión tensa de hoy, con esa cadena de «¿así que lo que?» Y «¿Qué es lo que quieres hacer?“que instó Manuela Carrero Así podrá abrir rápidamente la trampilla debajo de la silla del pretendiente.

ajo HeliosComo sabemos, amamos más una buena mentira que una fea verdad. La letra anima a los patrocinadores de este estudio a ser honestos y reales. El problema es que los hechos, cuanto más falsos y construidos son, más los aplauden.

michelle Definitivamente es un tipo inteligente, ¿no? Creo que sus fans y críticos están de acuerdo en eso. Aquí hay uno como el Despierta cuanto tiempo tardó en darte manuela ¿Exactamente lo que ella quería? ¿Cuánto le costaría, una vez que comprendiera la obvia influencia que tenía sobre ella, interpretar al pretendiente perfecto? El que tiene una apariencia exterior perfecta, que dice lo correcto en el momento correcto, que la llena de elogios incluso cuando no lo dice en serio, y que también le da lindas palabras.Sí“En la superficie, son ellos los que enloquecen a los transportistas y te garantizan una portada de revista y, si todo va bien, incluso una aparición especial de Tovanin a muy cierto?

Si su único interés fuera las cámaras, ¿crees que habría puesto en peligro su presencia en el programa al exponerse tanto y de manera tan crítica? Pero imaginemos. Le bastó leer el mismo texto dicho por innumerables paracaidistas que descendieron esas escaleras antes que él, para seguir haciendo reír. María De Filippi El puesto permanente estaba garantizado. Tarea fácil y segura para despertar.

En lugar de eso, hizo lo que pocas personas tienen el coraje de hacer: ser realmente Él mismo. A riesgo de perder el consenso, empezando por el consenso del presentador, pero diciendo exactamente lo que piensa. Esto significa que tronista es muy aburrido. ¿Queremos siquiera culparlo? ¡Ven aquí!

Estaba esperando que Vida profesionalDadas todas las aventuras que había tenido en su vida, honestamente era un poco más madura. Pero si alguien solo la critica un poco en lugar de entender el lado constructivo y/o pensar en la verdadera compatibilidad con esa persona (que es lo que estaba haciendo) michellemostrando su confusión sobre la aparente posición del tronista de moldearse según sus deseos sólo para complacerlo) debe quedar claro porque «¡No creo que estés aquí por mí en serio porque te estás quejando!«Creo que no hemos llegado a ese punto. No estamos del todo allí».

Entonces hablemos de entender el texto, eh. Porque si alguien en todo el mundo te acusa de ser blando, sumiso y falto de espíritu, lo primero que quieres responder es “¡Aprovechemos este tiempo para estar juntos en lugar de discutir!Creo que usted le asegura que tiene toda la razón.

a manuela Está claro que no le gusta la franqueza y prefiere las cosas secundarias a la cámara. La prueba es que él no se rió en su cara. Carlos Marini Después de ese patético acto que cometiste ese día. Todavía paso por aquí hoy michelle Él dijo «Usted y carlo ¡Revolcate en tu aburrimiento sin involucrarme porque yo no soy así! Estoy empezando a pensar que ustedes dos se ven muy bien juntos… T¡Mantén el exterior de tu telenovela y haz que la gente te adule!«.

La verdad es esa michelle Se desperdició ahí mismo, en el medio. Alguien que no necesita lástima para hacerse notar. Alex Bailey Ni las frases que hizo Besos de chocolate perugina¿Por qué le basta con decir claramente lo que piensa, cuando puede discutir en detalle incluso sobre lo que no le conviene, cuando el asunto vuelve a ocurrir? Pero en realidad es mejor poner en el trono a dos niños pequeños como ellos. cristiano fuerte Y Brando Efrikian, ciertamente.

¿Por que preocuparse? El trono está arribaHoy es viernes 13. Y no puede haber nada más aterrador que empezar la tarde con uno Gemma Galgani lágrima l Mauricio Laudicino. Ha repasado atrevidamente el historial escupiéndole con historias de cerillas, chaquetas y agentes, y ahora mira qué rápido vuelve sobre sus pasos. Ah, qué hace que no tengas miedo de perder el centro de estudios…

