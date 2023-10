Redada en Gaza, Netanyahu advierte: “Es sólo el comienzo”. Hamás publica un vídeo con niños como rehenes – Noticias

A un paso de una operación terrestre en Gaza, Israel ya ha extendido sus tropas hacia la Franja a través de operaciones de comando, respaldadas desde el cielo por ataques aéreos masivos, en un intento de localizar a más de 150 rehenes tomados en el enclave palestino. Los expertos militares indican que se trata de una medida necesaria, con el objetivo de evitar posibles asesinatos de los secuestradores cuando comience la invasión de la Franja, que varias fuentes han calificado ahora de “inminente”.

«El sábado maldito – dijo por la tarde el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, dirigiéndose a la nación por primera vez el sábado – quedará grabado en la historia de Israel. No lo olvidaremos. Estamos golpeando a nuestros enemigos con una fuerza sin precedentes. Ellos Sólo han comenzado a pagar el precio y no saben: «¿Qué pasará? Esto es sólo el comienzo. Destruiremos y erradicaremos a Hamás».

El ejército subrayó que «el destino de los rehenes es una prioridad absoluta. Necesitamos información fiable, basada en nuestras fuentes». No se sabe qué tan útil fue la incursión del comando para recolectar pruebas sobre su paradero. La realidad sobre el terreno es que la advertencia dada por el ejército a los residentes del norte de Gaza para que se desplazaran hacia el sur aceleró todo. El mensaje del ejército fue claro, ya que pidió «la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza de sus hogares por su seguridad y su traslado a la zona al sur de Wadi Gaza», una vía fluvial cercana a la ciudad. «No se le permitirá regresar a la ciudad de Gaza hasta que se haga otro anuncio que lo permita».

La estrategia parece clara: impedir que Hamás se proteja de la población civil y entrar en el enclave palestino desde el norte como primer paso. Hamás, que en los últimos días ha rechazado cualquier negociación sobre corredores humanitarios, respondió al anuncio del ejército calificándolo de «propaganda». Después de eso, se movió y levantó barricadas y barricadas para impedir que los ciudadanos abandonaran la ciudad de Gaza. El caos estalló en la parte norte de la Franja, lo que provocó la huida de miles de personas. La propia UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, anunció que había trasladado muchos de sus edificios al sur y pidió al ejército que no atacara las escuelas donde se refugiaban los refugiados. El ejército respondió que «hará todo lo posible para no atacar sitios sensibles. Pero advirtió que Hamás ha utilizado en el pasado hospitales, escuelas y mezquitas como escudos para defender su infraestructura».

Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Gaza anunció que “cuatro bombas cayeron sobre los desplazados, dejando al menos 70 muertos y 200 heridos”. Anteriormente, el propio Hamás anunció que 13 rehenes, incluidos algunos extranjeros (algunos de los cuales tienen doble ciudadanía), murieron en los ataques israelíes. Justo antes de que Netanyahu hablara, la Fuerza Aérea de Israel anunció que había lanzado “ataques a gran escala contra objetivos de Hamás en la Franja Palestina”.

El objetivo sigue siendo desmantelar el liderazgo de Hamás y otras facciones, atacar lanzacohetes hacia Israel y matar a los líderes de organizaciones terroristas. En cambio, después de una noche bastante tranquila, los disparos contra Israel se reanudaron a primera hora de la tarde, con docenas de cohetes dirigidos a Ashkelon y la región sur y central del país, incluidos Tel Aviv y el aeropuerto internacional Ben Gurion. El número de muertos en ambos bandos sigue aumentando sin cesar. En Israel hay más de 1.300 muertos (257 soldados) y 3.300 heridos.

En Gaza, según fuentes ministeriales palestinas, hubo al menos 1.900 víctimas, entre ellas 614 niños. También en Cisjordania, 11 personas murieron en enfrentamientos con el ejército israelí durante el Día de la Ira declarado por Hamás el primer viernes de la Operación “Inundación de Al-Aqsa”. Un total de 46 palestinos han muerto en los territorios palestinos desde el inicio de las hostilidades. El frente norte con el Líbano -donde se temía lo peor- fue una serie de misiles de Hezbollah y respuestas de la artillería israelí. Un fotógrafo libanés de Reuters murió en un ataque israelí y otros cinco reporteros resultaron heridos. Llegaron a Israel enviados de Europa y Estados Unidos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Todos expresaron su solidaridad con Israel y condenaron a Hamás. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo: «Peor que ISIS». La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que se trataba del «ataque más horrible contra judíos desde el Holocausto».

MSF e Israel posponen la evacuación del hospital de Gaza hasta las 6 de la mañana



“Las fuerzas de ocupación israelíes pospusieron la solicitud de evacuación del hospital Al Awda en la Franja de Gaza hasta las seis de la mañana”, y las cinco de la mañana en Italia. «La evacuación de pacientes sigue siendo compleja.» MSF escribió esto en una actualización con fecha

Para Biden, la crisis humanitaria en Gaza es una prioridad



Joe Biden confirmó hoy que “una de sus prioridades es también responder urgentemente a la crisis humanitaria en Gaza”, en el séptimo día de la guerra entre Israel y Hamás. El presidente estadounidense dijo durante un viaje a Filadelfia: “Mis equipos en la región están trabajando, en contacto con los gobiernos de Israel, Egipto, Jordania, otros países árabes y las Naciones Unidas, para aumentar el apoyo humanitario”. Advirtió: “No podemos ignorar el hecho de que la gran mayoría de los palestinos no tienen nada que ver con Hamás”.

Arabia Saudí, que ha congelado las conversaciones con Israel, y Kuwait rechazan la evacuación



Arabia Saudita se niega “categóricamente” a retirarse de Gaza. Así lo afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí.

Kuwait rechaza «categóricamente» las demandas de Israel de desplazar a los palestinos de Gaza. El Jerusalem Post informó esto en X.

«Arabia Saudita congela los planes respaldados por Estados Unidos para normalizar las relaciones con Israel». Dos fuentes cercanas al tribunal de Riad revelaron a Reuters lo que seguramente representará el primer resultado para Hamás: repensar – o al menos mantenerse al margen – las prioridades de la política exterior del Reino, mientras se intensifica la guerra entre Israel y las milicias palestinas acusadas. Lanzar el ataque contra el Estado judío en cooperación con Irán específicamente para poner fin a su acercamiento con el mundo árabe. Según escribe la agencia de noticias en su sitio web, el conflicto también ha llevado a Riad a colaborar con Teherán: el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, recibió de hecho su primera llamada telefónica del presidente iraní, Ebrahim Raisi, mientras el Reino intenta evitar una ola de violencia. escalada. Violencia en toda la región. Las dos fuentes dijeron a Reuters que se pospondrán las conversaciones de normalización con Israel respaldadas por Estados Unidos, un paso que Riad considera crucial para asegurar un acuerdo de defensa con Estados Unidos, que es el verdadero premio del acuerdo. Antes de que Hamás irrumpiera en Israel, los líderes israelíes y saudíes dijeron que avanzaban con paso firme hacia un acuerdo que podría remodelar Oriente Medio. Arabia Saudita destacó que no permitirá el colapso del acuerdo de defensa con Estados Unidos, incluso si Israel no hace concesiones significativas a los palestinos en relación con el establecimiento de su Estado. Sin embargo, el enfoque que margina a los palestinos ahora amenaza con desatar la ira árabe en la región. Por lo tanto, una primera fuente familiarizada con la posición saudí informó que las conversaciones con Israel no pueden continuar en este momento y que la cuestión de las concesiones israelíes a los palestinos debería recibir mayor prioridad cuando se reanuden las discusiones.

El primer ministro palestino acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza



El primer ministro palestino, Muhammad Shtayyeh, acusó a Israel de cometer «genocidio» en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. Shtayyeh dijo en una conferencia de prensa en Ramallah: «Nuestro pueblo en Gaza está sufriendo un genocidio. Gaza se ha convertido en una zona de desastre».

