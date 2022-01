La próxima pandemia será peor que el COVID »ILMETEO.it

Bill Gates hizo una terrible profecía: La próxima pandemia será peor que el COVID

Bill Gates hizo una terrible profecíaBill Gates, fundador de Microsoft Corporation, profecía Sobre el futuro que se volvió preocupante. En una entrevista reciente con tiempos financierosGates enfatizó que el riesgo de una pandemia peor que la propagación de Covid es real.

Entonces el ex número uno de Microsoft da la alarma a las grandes empresas Fuerzas politicasdesde el suelo sobre ellos invertir dineroEstamos hablando de miles de millones de dólares. Para evitar que esta profecía se cumpla. De acuerdo con Gates, de hecho, la propagación de un patógenos altamente contagioso, como la variable Omicron, y al mismo tiempo dealta tasa de mortalidad, incluso muy superior a lo que registramos con la llegada de variantes anteriores del virus. Así Gates se dirige a países que no están haciendo lo necesario Apoyar con fondos la investigación para desarrollar vacunas que protejan a la población, no solo de esta pandemia, sino también de futuras enfermedades.

La Fundación Bill y Melinda Gates, según lo confirmado por Corriere della SeraSe han donado $300 millones a CEPI, la Alianza para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, con el objetivo de Recaudar dinero para desarrollar vacunas contra enfermedades infecciosas. En resumen, Bill Gates dejó en claro que ahora debemos prepararnos para los desafíos futuros, y para hacerlo necesitamos la ayuda de todos: incluidos los gobiernos nacionales, las fundaciones y las organizaciones privadas. La organización quiere poder recaudar $ 3.5 mil millones. Que luego se utilizará para reducir el tiempo necesario para desarrollar una nueva vacuna a solo 100 días. El objetivo es limitar los efectos de nuevas epidemias catastróficas tanto en la población como en la economía.

En definitiva, gastar mucho evitará daños mayores en el futuro. Prepararse para una nueva pandemia también puede ayudar Abordar los problemas de salud mundiales existentes, como encontrar una vacuna mejor para el VIH y otras para la tuberculosis y la malaria. En resumen, según Gates, El dinero puede limitar sus efectos.