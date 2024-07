La propuesta del abogado Di Centio: «Conviene crear una Liga Primavera»

(ANSA) – Roma, 18 de julio – Los equipos de la Serie A Primavera «para racionalizar la oferta de productos del fútbol base». Esta es la idea expuesta por el abogado Cesare Di Centio, experto en derecho deportivo y cofundador de DCF Legal, entre los que intervinieron en las nuevas audiencias de la Comisión VII del Senado, que se ocupa de cultura y deportes, en el marco del “ Perspectivas de reforma del fútbol italiano”.

Di Centio se centró en los efectos de la reciente “reforma deportiva” introducida por el Decreto Legislativo n. 36/2021, 37/2021 y 39/2021, que, de hecho, cambió profundamente la cara del deporte italiano al organizar, entre otros ámbitos de intervención, la desregulación del deporte y la introducción de la acción deportiva (independientemente del sector profesional o amateur regulado por la disciplina deportiva individual). A continuación, el discurso se centró sobre todo en el “estado de la cuestión” en el sector infantil y en la lógica organizativa de las numerosas ligas juveniles organizadas bajo los auspicios de las ligas, el sector juvenil y las escuelas con el mandato de la Federación Italiana de Fútbol.

«Está claro que el deporte más afectado por el nuevo reglamento es el fútbol, ​​donde conviven campos profesionales y amateurs», dijo De Centio al comité. “Tras un análisis cuidadoso, se evidencia inmediatamente la falta de competitividad de algunos de nuestros torneos dedicados al desarrollo de las llamadas promesas jóvenes, especialmente en comparación con otros mercados extranjeros. Un ejemplo – explicó – de la forma en que se lleva a cabo. Parece ser el Campeonato Primavera, punta de lanza en la oferta de torneos juveniles, competitivo en Primavera 1, a buen nivel en Primavera 2, mientras que la calidad decae progresivamente en Primavera 3 y 4, reflejando, en la mayoría de los casos, los equipos juveniles. en tercera división”.

“En Primavera 1 – añadió Di Centio – muchos jugadores son extranjeros, lo que obligó a los deportistas italianos a jugar en otros torneos Primavera (2-3-4). Así que elevemos el nivel de otras ligas para ampliar el grupo de jugadores elegibles para las selecciones nacionales. El talento en Italia está ahí y siempre ha estado ahí, pero el momento para que aparezca no es el mismo para todos. Debe desarrollarse con suficientes herramientas jurídicas y organizativas que permitan a los jóvenes llegar al primer equipo. No todos los clubes pueden permitirse un segundo equipo en la Serie A. Por tanto, el segundo equipo debe ser, inevitablemente, la Primavera a través de la cual atraer jugadores para debutar y jugar de forma permanente en el profesional. Pero hoy en día esto no es siempre así. De hecho, en la mayoría de los casos no es así”. Para valorar a los futbolistas jóvenes, concluyó la Liga de Bérgamo, “sería apropiado crear un ‘contenedor’ único, una especie de liga italiana de primavera para racionalizar la oferta de los jóvenes. producto futbolístico, con una gestión y organización de las ligas única y diferente, que, de esta forma, estarán mejor integradas entre sí. La Coppa Italia Primavera también podría ampliarse, en este caso, a Primavera 3 y 4 con mayor competitividad entre las federaciones que participan en las diferentes competiciones nacionales y un mayor incentivo entre los deportistas para competir entre sí (ANSA).