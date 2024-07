Las estrellas en la corte de tenores

Tony Raines se da la mano en la primera fila y posa para los fotógrafos bajo la atenta mirada de Katherine Kelly Lang, Brooke de The Bold and the Beautiful. “Ya verás – confirma el ‘Tío’ Tony mientras lo llama Andrea Bocelli «Va a ser un concierto extraordinario.» Un poco más lejos, Jaden Smith, el hijo de 26 años de Will, se abre paso entre los espectadores, escoltado por seguridad. Mientras tanto, detrás del escenario, Russell Crowe bebe cervezas con Ed Sheeran. y Johnny Depp No son sólo algunas escenas de la (extraordinaria) normalidad del evento principal de Andrea Bocelli: su 30º aniversario, que tuvo lugar el miércoles por la noche en el Teatro del Silenzio, en las colinas de Lagateco, la ciudad natal del artista en la provincia. El tenor de Pisa, de 65 años, celebra el 30º aniversario de su carrera. El evento de tres días comenzó el lunes y finalizará esta noche, antes de convertirse en otoño en un especial del Canale 5, presentado por Michelle Hunziker y renovado en el año. Caer en el cine en el documental Why I Believe.

G7, la actuación de Bocelli para los líderes. Sandía entre Biden y Sunak

las escaleras

El escenario del anfiteatro esconde una escalera que apunta hacia el cielo. Cuando finalmente se invierte la estructura, Bocelli aparece en la cima: se presenta ante 12.000 espectadores con el aria “O Sole Mio”, iniciando el sorprendente maratón lleno de duetos y oscilaciones. “Cuando era niño, llegué a estos cerros a caballo. Amo muchísimo estos lugares, la gente y la idea de poder componer música aquí donde nací y crecí es un sueño hecho realidad”, siente el tenor, antes de sentarse al piano y regresar con la mente. En la tranquilidad de la velada en San Remo del Mare Entre los invitados, Zucchero se encarga de romper el hielo: la energía del bluesman del dúo en Miserere inicia el espectáculo de tres horas que contará con José Carreras, Lang Lang y Nadine Sierra. y Plácido Domingo, este último también llamado a dirigir la orquesta del espectáculo para el dúo virtual con Luciano Pavarotti en Notte ‘e piscatore que también estará incluido en el álbum Duets el 25 de octubre (esperado por el dúo con Shania Twain, previsto para esta noche). con Brian May de Queen y otros, a partir de esta noche) No todos los días se ven tantas estrellas en el mismo escenario, y los que han llegado a gastar 532 euros para comprar una poltronissima (Las entradas «más baratas» para los innumerables tribuna costó 191€) o 2.000€ (se dan cuenta de que así es como acaba en la película).

Sorpresas

Es una sorpresa constante. Como cuando Will Smith subió al escenario recitando la letra del himno «You’ll Never Walk Alone», «The Real Wrestler», Russell Crowe sorprendió con «Take This Waltz» de Leonard Cohen, y Johnny Depp probó suerte con la guitarra en «En Aranjuez contigo.» Omar y Ed Sheeran cantan «Perfect» en italiano. Su dueto con Laura Pausini en «She» de Charles Aznavour es apasionante: «Ambos empezamos en piano bares», sonríe, y luego hace un dueto con Tiziano Ferro.

la familia

En el concierto también participarán los hijos del tenor, Virginia (10 años, canta You Raise Me Up), Matteo y Amos (26 y 29 años, tocan el piano y cantan «Honesty»), mientras que la esposa del cantante, Verónica Berti. realizará los honores. Entre bastidores, revela: “Hace unos días fuimos invitados de Elon Musk en Florencia. Invitó a Andrea a subir a la nave, pero le dijo: «Me cuesta mucho mantener los pies en la tierra. Imagínate si subiera allí». Hay, por cierto, otro espectáculo: el de 500 drones, que pintan en el canal Nessun dorma, después de Con te Partirò, las frecuencias sonoras de la famosa novela. Para que no te pierdas nada.

