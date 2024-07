«La mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial». Profecía militar japonesa

en este de Asia Una situación muy similar a la que llevó a Rusia Lanzar un ataque militar en Ucrania: Esta es la alarmante advertencia que estoy dando Ministerio de Defensa japonés De las últimas páginas Libro Blanco de Defensa Se acaba de publicar (puedes leerlo). aquí). Tokio afirma en su documento anual que Moscú, considerado una amenaza para toda la región junto con China y Corea del Norte, podría lanzar una agresión en la región.Océanos Indo-Pacífico. Y no sólo eso: el gobierno japonés cree que la comunidad internacional se enfrenta a su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra MundialYa que los países no comparten valores universales ni sistemas políticos y económicos. Mientras tanto, recordamos que el jefe de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón (léase: Marina) dimitió por mala conducta del personal, en particular por el mal manejo de materiales clasificados y publicidad fraudulenta.

El mensaje es de Japón.

« Japón enfrenta el entorno de seguridad más duro y complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No se puede descartar la posibilidad de que en el futuro se produzca una situación peligrosa similar a la agresión rusa contra Ucrania en la región del Indo-Pacífico, especialmente en Asia Oriental. “, afirma el documento titulado Defender Japón 2024. Los analistas creen que este pasaje del libro blanco, sin mencionar específicamente a China, es una clara indicación de una posible guerra contra China. Taiwán.

La primera parte del documento describe la situación de seguridad en torno a Japón, cada vez más tensa debido al prolongado ataque ruso en Ucrania, la creciente presión militar china sobre el mencionado Taiwán y el uso de armas nucleares. Armas nucleares tácticas Por Corea del Norte. El Libro Blanco también expresa: Preocupación extrema “Por la posición exterior de Beijing y sus crecientes actividades militares. The Dragon Presents”. Es un desafío estratégico mayor y sin precedentes que Japón debe abordar con su fuerza nacional integral y en cooperación y sinergia con sus aliados, países de ideas afines y otros. «.

Ministro de Defensa japonés Kihara Minoru La página inicial del documento decía: Ningún país puede proteger su seguridad por sí solo «, subrayando la necesidad de fortalecer la cooperación con gobiernos de ideas afines con los que Tokio comparte valores globales e intereses estratégicos. Además, Japón ha intensificado sus preocupaciones sobre la agresividad de China en la región: « China ha intensificado sus actividades en toda la región que rodea a Japón, incluido el Mar de China Oriental, especialmente en el área que rodea las Islas Senkaku, el Mar de Japón y el Océano Pacífico Occidental, extendiéndose más allá de la llamada Primera Cadena de Islas hasta la Segunda. Cadena de islas. «.

Riesgos, advertencias y preocupaciones.

« Estabilizar la situación en torno a Taiwán es de gran importancia no sólo para la seguridad nacional de Japón, sino también para la estabilidad de la comunidad internacional. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a la situación con una sensación de crisis más que nunca. «, leemos nuevamente en el periódico. Y nuevamente: Tokio expresó serias preocupaciones sobre un mayor fortalecimiento de la cooperación entre Beijing y Rusia, incluida la intensificación Ejercicios militares conjuntos entre China y Rusia Por todo Japón.

« También llevó a cabo lanzamientos conjuntos y operaciones navales con Rusia en las proximidades de Japón. Estas frecuentes actividades conjuntas tienen claramente como objetivo demostrar fuerza contra Japón. «, afirma el documento en referencia a Beijing. ¿Y Moscú?» Rusia continúa sus actividades militares activas en Regiones del norteEs un territorio perteneciente a Japón y sujeto a ocupación ilegal. «, señaló también el periódico.

Como para Corea del NorteEl Libro Blanco afirma que las actividades militares del país del noreste asiático aún existen “Una amenaza más grave e inminente que nunca para la seguridad nacional de Japón «, subrayando el rápido progreso de Pyongyang en el desarrollo de armas nucleares y de misiles.



En particular, el documento de este año destacó que Pyongyang se está centrando en mejorar la calidad de sus capacidades de armas nucleares a través de nuevos misiles de combustible sólido y satélites espía.