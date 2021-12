La preventa está abierta pero The Space y UCI ya están colapsando, ¿qué pasa?

estamos aquí: Spider-Man: No Way Home inaugurado oficialmente en Italia. Sin embargo, como se esperaba, los servidores de los sitios web de The Space y UCI Cinema dejaron de funcionar unos minutos después de la medianoche del 6 de diciembre. Evaluamos la situación.

Ambas series lo anunciaron hace unas horas Hoy 6 de diciembre a partir de las 00:01Además, fue posible precomprar boletos para Spider-Man: No Way Home, una cinemática para Sony y Marvel Studios que ahora podemos considerar un verdadero evento cinematográfico.

En el momento de escribirte Los sitios todavía están inactivos. Si parece que UCI Cinema ya ha respondido a los usuarios de inmediato publicando una publicación anunciando que está trabajando en el mantenimiento del servidor, todo está en silencio en The Space Front.

Además, si alguien con suerte (incluido yo mismo) inicialmente logra llegar a la pantalla de configuración de la hora el 15 de diciembre, los servidores se bloquearán nuevamente, y por ahora Spider-Man No Way Home ya no se puede reservar, al menos en el sitio web de The Space.

Se espera, al igual que sucedió en Estados Unidos, que ya se hayan agotado las plazas de estreno de No Way Home, esperando que la promoción no vuelva a ser protagonista de desagradables episodios de saqueos.

Mientras tanto, tenga la seguridad: Sony publicó Tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse Y es realmente asombroso.