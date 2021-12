riesgos de apagón | brócoli y enfermedades

El ministro de Desarrollo Económico habló sobre los peligros del apagón. Se ha demostrado que algunas verduras son incompatibles con algunas dietas. Y el combustible …

Es hora de que los precios suban en todos los frentes. Los costos de instalaciones y materias primas. Una imagen deprimente sin duda si piensas en cómo afecta el flujo de nuestra vida diaria. En efecto, sobre todo en una época tradicional como diciembre, entre las asignaciones de fin de año y las del período navideño. Que es por supuesto Termina teniendo efectos contradictorios sobre la ciudadanía, impulsados ​​por la tradición a gastar más al menos para mantener vivo el espíritu navideño, pero también en el puño de doble cabeza de los impuestos y la inflación. Pero el problema del aumento de los costos no se trata solo de la vida cotidiana y las facturas exorbitantes. Parece haber un gran problema que se avecina y responde al nombre de algo más que ofuscación.

Amenaza de apagón, un espectro oscuro en Europa

Un riesgo bastante tangible, del que habló el ministro de Desarrollo Económico, Giancarlo Giorgetti. Y esto no estará ligado a Italia, sino a toda Europa. En la práctica, «en comparación con la estructura de suministro de energía actual», todo el sistema de transmisión de energía ya no puede soportar. Échale la culpa a la falta de materiales y al resultado directoes decir, el aumento de costos. Esto puede llevar a todo el mecanismo a niveles de ineficiencia debido a la falta de existencias suficientes para asegurar su funcionamiento. Lo cual, junto con los problemas estructurales encontrados el año pasado para asegurar el sistema durante el cierre, creó una mezcla explosiva. Tanto es así que los gobiernos de algunos países ya han invitado a los residentes a abastecerse de alimentos.

Un guión casi similar al de la película pero que parece más realista de lo que crees. Sin embargo, el riesgo de cortes de energía va de la mano no solo con la imposibilidad de asegurar la iluminación sino también con la posibilidad de almacenamiento de alimentos. Principalmente carnes, frutas y verduras. Hablando de estos últimos, su enfoque de la salud y el bienestar es bastante sencillo. Sin embargo, según algunos expertos, la asonancia no siempre es cierta. De hecho, en el caso de una de las verduras más populares como el brócoli, los nutricionistas siguen los consejos pero con algunas precauciones. Esto se debe a que el brócoli es una de las verduras que contiene Es una fuente de nitrógeno. Esto quiere decir que es un ingrediente que puede interferir con la ingesta de yodo y por tanto ser la base de problemas para quienes padecen hipotiroidismo. De hecho, esta patología aconseja no comer verduras pertenecientes a la familia de las crucíferas. Entre ellos, de hecho, la coliflor y el brócoli.

Combustible, buenas noticias sobre precios pronto

Hubo rumores de un aumento de precios. Eso afectó prácticamente a todas las áreas de la vida diaria, desde el simple suministro de alimentos hasta el costo de los servicios públicos. Por último, pero no menos importante, está el combustible. De hecho, el aumento de precio Especialmente observado en esta región.La diferencia de tarifas entre el período más severo de la epidemia y el período actual ha quedado clara. Sin embargo, en este momento es una situación que podría sufrir cambios positivos.

De hecho, el costo del combustible disminuirá incluso si los efectos visuales siguen siendo limitados. Por ejemplo, Eni aplicó una reducción de un centavo por litro (tanto para gasolina como para diesel). Por otro lado, las abejas son 1,5 por litro. Por lo tanto, los números son más bajos, pero solo ligeramente. Pero el primer paso Porque también incluye otros nombres del sector (P8, Tamuel). Situación favorable por menores precios del petróleo. Al menos desde este punto de vista, no hay peligro de corte de luz …