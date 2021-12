El médico lo ha hecho durante 40 años, no es suficiente para administrar la estructura de los ancianos.

Viterbo – La apelación del médico a cargo de la República de Sudáfrica en la provincia fue rechazada por el TAR

Viterbo – (sil.co.) – “médico” y luego “médico de cabecera” durante unos cuarenta años, pero esto no es suficiente. Se necesita una especialidad para administrar una instalación para personas mayores.

Lazio TAR desestimó el recurso de un médico contra la región de Lazio para anular la advertencia para reemplazar al médico a cargo de la RSA operada por una congregación religiosa en la provincia de Viterbo, donde la parte en cuestión asumió el papel de «responsable». Dr. “El requisito es un contrato de trabajo intelectual el 19 de noviembre del año pasado.

Para el Territorio, el ex médico no cumplió con los requisitos para poder asumir este rol. En particular, la «calificación apropiada», requerida por la DCA (Ordenanza Ad Acta Delegada) n. 8/2011, para realizar funciones relacionadas en un hogar de ancianos.

El 9 de julio se suspendió la sentencia recurrida, mientras que en la audiencia pública del 12 de octubre, a solicitud de las partes, se dejó pendiente el recurso. El veredicto, rechazándolo, se publicó el 24 de noviembre.

Trabajador de la salud



Según el especialista -en vista de que el decreto del Ministerio de Salud de 30 de enero de 1998 establece la equivalencia entre especialización en “geriatría” y “medicina interna” o “medicina general” – ya que no existe especialización en “ medicina general ”, es necesario a partir de considerar que pretendía hacer referencia al Certificado de Formación Específica en Medicina General, que se obtiene luego de cursar un curso autonómico de tres años.

“Dado que el Art. 6 del Decreto Legislativo ha sido eximido de obtener esta certificación, por derecho, los médicos que tienen una relación tradicional con el Sistema Nacional de Salud al 31 de diciembre de 1994 —por lo que dice la defensa— consideran que el solicitante cuenta con los requisitos exigidos. para cubrir El papel del médico a cargo de la RSA, habiendo desempeñado funciones primero como «médico» y luego como «médico de familia» durante casi cuarenta años.

En esencia, el médico señala que el decreto indica no solo la posesión de una especialidad en particular (geriatría, medicina natural o un título equivalente), sino que también refuerza el trabajo ya realizado.

En el presente caso, la región de Lazio no ha evaluado los cuarenta años de trabajo que ha realizado la demandante como médico o como médico de cabecera.

En particular, el decreto establece, en relación con la vivienda asistencial para personas mayores, que la gestión de la RSA se encomienda al médico responsable que posea la especialidad relacionada con el tipo de usuario (geriatra, fisiatra u otro especialista) o con documentación documentada. actividad de servicio durante al menos cinco años En el sector con un mínimo de cuatro horas diarias durante seis días a la semana y con responsabilidad sobre las condiciones asistenciales y psicofísicas de los huéspedes, esta función se extiende también a las unidades semi-residenciales ubicadas en el misma estructura.

La oración dice: «El apelante carece pacíficamente de una de las especialidades requeridas».

Y nuevamente: “El hecho de que no exista una especialización en“ medicina general ”en el sistema actual no puede llevar a la conclusión, invocada por el recurrente, de que la decisión ministerial tiene por objeto referirse a un certificado de formación específico en“ medicina general ”, y por tanto el citado certificado constituye una especie de titulación Equivalente con respecto a la especialidad en “geriatría”. No se puede considerar que el solicitante, en la medida en que esté habilitado para ejercer la actividad profesional como médico de cabecera, posea una titulación similar a la especialidad en “geriatría”. De lo contrario, si se considera, el Uno llega a la inaceptable conclusión de creer que los médicos generales tienen derecho a realizar actividades profesionales que el ordenamiento jurídico reserva exclusivamente a los médicos especialistas en “geriatría”.

“La actividad profesional desarrollada por el solicitante como médico o médico general no incorpora el requisito específico antes referido, que consiste en realizar actividades de servicio ‘en el sector RSA’ en la forma descrita”, concluyen, desestimando el recurso. por los jueces administrativos.

6 de diciembre de 2021