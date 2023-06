La pista parisina reabre por sorpresa. El agente elimina a todos.

Mercado de fichajes de la Lazio, el técnico habla del futuro del joven jugador del Empoli y reabre la posibilidad de aterrizar en la Biancoceleste

Giuffredi, entrenador del Parisi, hablando por los micrófonos de TV Play, es un futbolista que lo sigue entre diferentes clubes también LacioAquí sus declaraciones

palabras – Decir que un trato entre Parisi y la Juventus es un trato hecho es material mediático tirado por la borda. Que te guste el jugador es una cosa, negociar es otra. La Juventus ama a Baresi, pero no más que eso en este momento. Las negociaciones por Parisi están actualmente con otros clubes, no con la Juventus. ¿Es con el Lazio Sarri? Decimos pecado pero no pecador (risas)