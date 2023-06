La dieta del huevo, en tan solo 7 días puedes volver a estar en forma (¡pero no la sigas más!)

¿Quieres poner en marcha tu metabolismo en tan solo 7 días? Entonces prueba la dieta del huevo ahora: ¡verás resultados sorprendentes!

¿Los ha probado todos pero su metabolismo no parece ser su amigo? sin miedo, En solo 7 días, tu racha nunca será la misma que antes Gracias a la dieta del huevo. Hablamos de una dieta basada principalmente en huevos. Pero, ¿por qué solo este alimento puede hacer una diferencia en nuestro cuerpo en una semana?

Comencemos con la sensación básica de saciedad al hacer dieta. Para evitar los ataques de hambre repentinos, es necesario mantener el apetito bajo control, y esta es la razón de esto. También es importante llenarse con ciertos alimentos.. Desde este punto de vista, digamos que los carbohidratos representan la fuente principal, pero incluso los huevos no son una broma.

En ausencia de pasta o pan, si sigue una dieta baja en calorías y alta en proteínas, los huevos son definitivamente la mejor opción. De hecho, un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Luisiana demostró cómo, por ejemplo, gracias a su poder saciante, Comer huevos en el desayuno ayuda a perder peso. Pero no solo.

Específicamente, gracias Alta cantidad de proteínaLos huevos también te permiten perder mucho peso en poco tiempo. De ahí la idea de seguir una dieta de solo huevo durante no más de siete días. ¡Pero veamos juntos cómo funciona!

La dieta del huevo: todo lo que necesitas saber para seguirla al máximo

Empecemos por una pequeña introducción, precisamente porque es una dieta que podemos definir como comida individual, desequilibrada y muy baja en hidratos de carbono, La dieta del huevo se puede seguir durante un período de tiempo muy corto.: No más de una semana para que estemos sanos, entonces nuestro cuerpo puede verse afectado precisamente por el consumo excesivo.

De hecho, uno de los mayores peligros, precisamente porque el cuerpo se alimenta de las reservas de azúcar en el hígado, Esta dieta no es muy recomendable para personas con problemas hepáticos., a la vesícula biliar así como a los riñones, como todas las dietas cetogénicas deben ser claras. Incluso los diabéticos deben prestar especial atención. De hecho, el consumo excesivo de huevos puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular o infarto. Además, en personas genéticamente predispuestas, el consumo diario de huevos puede causar LDL, o colesterol malo, y problemas digestivos.

Hay otro aspecto que no debe subestimarse. Precisamente porque esta dieta está pensada para adelgazar rápidamente (Hasta 5 kilos en solo 7 días) El peligro de ganar todos los kilos que faltan, provocando el infame efecto yo-yo, siempre está al acecho. El motivo es que, para mantener los resultados conseguidos, siempre es recomendable seguir una dieta ligeramente hipocalórica que, junto con la actividad física, contenga todos los macronutrientes esenciales para un estilo de vida sano y equilibrado.

De todos modos, antes de empezar cualquier dieta Lo mejor es hablar con tu médico o un nutricionista. Para comprender todas nuestras necesidades y, sobre todo, la sostenibilidad de una dieta particular, a corto y largo plazo. En resumen, ¡nada que hacer tú mismo!

Beneficios del Huevo: Un alimento completo que revolucionará tu organismo

Habiendo hecho todos los lugares necesarios, los huevos se encuentran en cantidades adecuadas en todas las dietas precisamente por ser un alimento con excelentes propiedades. Además de ser una fuente completa de proteína, Universidad Estatal Wayne Michigan Enseña como Un huevo contiene todos los aminoácidos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

Mirando solo el nivel trófico, los huevos se componen de la siguiente manera:

60% proteína de alto valor biológico

40% de grasa

0% carbohidratos

Yo también Perfecta por su bajo contenido calórico. Pero no solo. Además de acelerar el metabolismo, son un auténtico placer para nuestro sistema nervioso, gracias La presencia de colina y vitaminas B, y porque nuestros huesos son ricos en vitamina D.

¿Qué comes en la dieta del huevo? ¡Aquí hay un ejemplo práctico a seguir!

Está claro que los huevos serán la base de nuestro menú semanal, por lo que se consumirán durante siete días en el desayuno, el almuerzo y la cena junto con otras fuentes de proteínas como el pescado, la carne y los hidratos de carbono que limitan significativamente los hidratos de carbono. Entonces el déficit de calorías realmente será «pesadoDieta, de hecho, Proporciona sólo 800 calorías por día..

Pero también hay otros aspectos que hay que tener en cuenta para obtener resultados satisfactorios. En primer lugar, Debes beber al menos 2 litros de agua al díaNo puede sustituir o agregar alimentos a su gusto, no debe beber alcohol (luego puede ingresar calorías)Vacío«) y no debe picarse entre comidas.

Pero, ¿cómo se organiza el menú típico? inmediatamente Encontrarás algunas ideas divididas en comidasaprobado por nutricionistas y diseñado portodo verde, que puede ayudarlo a diseñar el programa adecuado para usted. Pero empecemos por la que se define como la comida más importante del día.

desayuno

realmente importa Carga tus baterías por la mañana Apenas te despiertes, por eso tu desayuno será tan rico. Y si no está acostumbrado a comerlo salado, puede ser difícil acostumbrarse a esos sabores fuertes y mixtos por la mañana. De hecho, puedes elegir entre estos combos para el desayuno:

Café o té (completamente sin azúcar), 2 huevos cocidos y una rebanada de pan integral tostado.

1 huevo duro y toronja (tanto la fruta como el jugo son buenos)

Café o té (siempre sin azúcar), 2 huevos duros y yogur griego

1 taza de leche, 2 huevos cocidos y 2 naranjas

Café o té sin azúcar, 2 huevos cocidos y 2 zanahorias

Aperitivos

Debe ser práctico, rápido y no peses demasiado. Elige siempre fruta para al menos una de tus dos meriendas (una a media mañana y otra a media tarde). Para el otro, puedes elegir entre:

10 gramos de frutos secos (almendras, anacardos, avellanas)

yogur griego

almuerzo

Incluye almuerzo y cena más proteínas Consumo de verduras y frutas. Para conseguir una cantidad equilibrada de fibra necesaria para nuestro organismo. Las comidas principales consisten en lo siguiente:

Pescado hervido y huevo cocido

2 huevos fritos, una porción de pasta (no más de 80/90 gramos), vegetales mixtos al gusto

fruta hasta que te sientas lleno

2 huevos cocidos o escalfados con espinacas salteadas

2 huevos cocidos y ensalada mixta

Pollo sin piel a la plancha con tomate

Bistec a la plancha y ensalada mixta con aceite y vinagre de manzana

Pescado escalfado o a la plancha condimentado con limón y una rebanada de pan integral

cena

Todo lo que dijimos anteriormente es cierto en el almuerzo. Aquí están las sugerencias: