Derecha y revés, Antonio Tajani recuerda a Berlusconi. Pasión en la televisión

Antonio Tajani recuerda a Cavalier durante la transmisión en vivo y reflexiona: “Extraño las llamadas telefónicas diarias. Extraño llamar al número de Arcore, extraño llamarlo al celular de su compañera de vida, Marta”, dijo el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, en Sito e Rovisio en Rete4, en respuesta a Del Depio, quien le preguntó a Silvio Berlusconi. omitido. «Extraño tu consejo».

Otro tema de discusión fue la guerra en Ucrania. «No veo en el horizonte el comienzo de un acuerdo de paz. El cardenal Zubi está en una misión. No me parece que los rusos hayan dado muchos garantías sobre la apertura de un acuerdo de paz». Sobre el golpe fallido en Rusia, el viceprimer ministro dijo: «Decidimos no interferir en lo que es un asunto interno de la Federación Rusa. Apoyamos a Ucrania, pero no estamos en guerra con Rusia, y no estamos en guerra con el pueblo ruso».

Finalmente, pasando a la economía… el aumento de las tasas de interés no es la respuesta contra la inflación, dijo el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, en Sito e Rovescio en Rete4. de productos que producen energía. Necesitamos bajar el precio de las materias primas, no aumentar el costo del dinero».