La nueva amenaza proviene de Escherichia Coli: «un efecto peor que el SIDA» – dice el ECDC

El susto de salud global no ha terminado; La nueva amenaza ahora es la resistencia a los antibióticos.

En particular, de cepas de Escherichia coli, que no responden al ataque de antibióticos. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) está dando la voz de alarma y el panorama para el futuro cercano no es alentador.

el Números de informeA veces, pueden ser despiadado: colocar delante de Dura realidad Y eso es todo lo que queda Échales un vistazoyo encuentra la solución Y adivina qué pasará En el futuro cercano.

eso es lo que hizo el tambienCentro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedadesque tiene Compila un informe con perspectivas inquietantes.Se espera que las infecciones sin la posibilidad del tratamiento antibiótico actual crezcan exponencialmente, incluso en Europa.

coli es una nueva amenaza, esto es lo que podría suceder pronto

el El fenómeno de la resistencia a los antibióticos se conoce desde hace años.Los científicos siempre han temido que esto pueda suceder Graves problemas de salud públicacon los costos relacionados para los establecimientos de salud.

enfoque especial en Una de las bacterias implicadas en este fenómeno, Escherichia Coli, informamos sobre lo que se desprende del último informe publicado por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades. La incidencia de infección por E. coli parece estar aumentando.portadores del gen blaNDM-5Se trata Cepas resistentes a carbapenémicosEste tipo de Antibióticos que solo se usaban en casos severosEs decir, si los demás no funcionan.

El análisis de datos confirmapara Italia 6 casos separados de 2017-2018; 403 en Francia entre 2019 y 2022); 158 en Holanda entre 2012 y 2022«.

NoAsí que la región europea Hasta la fecha, la resistencia a carbapenémicos en E. coli es muy baja; Pero el nuevo estudio que identificó cepas que portan el gen blaNDM-5 confirma que también son resistentes”.Para otros grupos de antibióticos, como aminoglucósidos, fluoroquinolonas y trimetoprim-sulfametoxazol«. Entonces, Tratar a las personas infectadas se vuelve cada vez más difícil.

Eso también hay que decirlo Según los datos de una relación de diez años»,Aproximadamente el 85 % de los casos aislados con información de viaje y/u hospitalización disponible estaban asociados con países fuera de la UE/EEE, principalmente en África y Asia«.

Sin embargo, la advertencia es sobre el hecho de que a través del movimiento de personas ya sea a través de i Casos hospitalariosI Las cepas resistentes pueden crecer desproporcionadamentecausando severos daños a la salud de la población y los consecuentes costos en los establecimientos de salud.

hasta ahora Se estima que más de 35.000 muertes anuales se deben a la resistencia a los antibióticos Y este fenómeno, por si no fuera suficientemente paradójico, tendría un mayor impacto que las epidemias de influenza, tuberculosis y SIDA combinadas.

¿Existen vacunas contra las bacterias resistentes?

Recientemente, la investigación ha avanzado hacia la creación de vacunas contra las bacterias más resistentes. Vamos a hablar acerca de Los estudios están en curso, y ya en una etapa avanzada.vacunas de ARNm que deberían derrotar a Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile e incluso a la peste.