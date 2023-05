Napoli, la cena para el futuro de De Laurentiis-Spalletti: un punto en el mercado | primera página

A pocos días del Napoli Scudetto, el viernes por la noche tuvo lugar una cena con vistas al futuro entre Luciano Spalletti y Aurelio De Laurentiis, a la que también asistió el director general Andrea Schiavelli. El encuentro se prolongó en un restaurante en pleno centro de la ciudad durante unas tres horas. Algunos aspectos a dejar claros sobre la mesa tras ser enviado por el Presidente para activar la cláusula de renovación unilateral del técnico de forma inmediata hasta 2024. Spalletti nunca dijo que no se sentía bien en el Napoli, pero en los últimos días ha habido rumores sobre una posible ruptura entre ambos porque a Luciano no le gustó especialmente la forma en que le llegó la noticia. Pero por el momento, la posición del entrenador no está en duda.

DE LAURENTIIS TRAS EL PARTIDO CON SPALETTI: «LA AFICIÓN ESTÁ UN POCO»

quien puede salir Durante la cena de mercado, los dos discutieron diferentes temas y estrategias para el verano. Spalletti pide garantías técnicas y promete no venderle a todos los grandes, y el técnico quiere volver a empezar desde unos puntos fijos para dar continuidad al scudetto que ganó este año; Por otro lado, existen diferentes situaciones que pueden desarrollarse en los próximos meses. de Osimínpor lo que se puede evaluar una presentación sobresaliente, A Zelenski Emitido en caso de no renovación (el contrato actual vence en junio de 2024, Napoli preferiría venderlo ahora para no perderlo gratis dentro de un año). En Libra también está la situación relacionada con el futuro Kim. El defensa tiene una cláusula de 50 millones de euros y los ojos del Manchester United están puestos en él desde hace tiempo. Otro jugador que podría irse si se hace una oferta convincente es Lozanoque también terminará en 2024 como Zielinski pero con una lesión adicional en la rodilla que le hizo terminar la temporada antes de tiempo, por lo que podría ser intervenido quirúrgicamente.

Juntas de repos – El otro problema que hay que resolver -quizás el más importante- es el del director deportivo. Con Giuntoli empujado a marcharse hacia la Juventus – ds tiene contrato hasta 2024 pero ya ha intentado un primer acercamiento con el club para liberarse en la delantera – Napoli tendrá que encontrar un nuevo hombre de mercado que pueda continuar el trabajo que ha hecho hasta ahora el ex Carpi. En los últimos días, el retrato de Pietro Accardi ha despegado, técnico del primer equipo y luego técnico del Empoli, que desde hace años sigue la filosofía del club impulsando jóvenes talentos; Volviendo a la idea anterior y la posibilidad de hacer una elección interna para reemplazar a Giuntoli dentro de la empresa. De Laurentiis y Spalletti estudian planes para el futuro, una nueva Nápoles podría nacer de una cena en el corazón de la ciudad.