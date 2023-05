Yo no voy a San Carlo-Corriere.it

Es un fin de semana agitado que conduce a la junta Rai del lunes, que se supone que verá a lNombramiento de Roberto Sergio como nuevo Director Generaldespués de la renuncia carlo fortes. Las llamadas telefónicas de presión de los partidos llegaron a los concejales cuyo voto era menos visible. Obviamente, Sergio no votará el lunes. Y aunque cuenta con el beneplácito de los asesores de centroderecha Simona Agnes e Igor de Biasio, y la contraria de Francesca Brea (participación de Pd), el independiente Ricardo Lagana apoyará la abstención (que no se merece), como hizo con el anuncio anterior. En este punto, los votos de la presidenta Marinella Soldi (cuyo voto vale el doble en caso de empate) y los de Alessandro Di Mago (acción M5S) serán decisivos. El grillini negocia un rumbo importante para Giuseppe Carboni, sin el cual sería un no o una abstención. De ser así, en condiciones de paridad, el voto de Soldi sería decisivo.

“La junta directiva está en manos de Matteo Renzi”, eran los rumores que circulaban ayer, que aludían a la relación entre el ex primer ministro y Soldi. Un problema al que Sergio, de ser nombrado, no se enfrentará cuando tenga que indicar los consejeros del tipo (la opinión del consejo no es vinculante) y la nomenclatura del membrete (basta con no sacar 5 votos en contra). En cambio, la mayoría debe estar presente para la aprobación del presupuesto al final del año y para los nombramientos posteriores en las empresas afiliadas.: Cine Rai, Rai Com, San Marino Rtv. El presidente de Fnsi, Vittorio De Trapani, tuiteó: «Será de la junta directiva, ante todo, un juicio sobre el método utilizado para la ocupación de Rai». La secretaria de Osegray, Danielle Machida, ataca: «Hay que cambiar la ley de opinión». Ayer, Pd y M5S rechazaron la premisa de que el informe, la transferencia de Siegfried Ranucci, había sido cancelado. El rumor fue desmentido en los círculos de opinión. READ Reseña de la serie de Netflix de Tim Burton: el blog de hoy