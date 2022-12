“La mujer con la que mejor he pasado en la cama es…” – Libero Quotidiano

sin filtros y sin vergüenza, Esteban Di Martinoque la desabrochó metiéndose en los detalles más íntimos del show de RaiPlay Conferencia de prensa, donde se encontró respondiendo varias preguntas relacionadas con sus propios campos. De hecho, su dominio más privado…

Esposo Belín Rodríguez Respondió a las preguntas y curiosidades de un grupo de alumnos de un instituto de Roma, tal y como pedía el formato de emisión. Y así la ex bailarina amigos Partiendo de la adolescencia, se revela que hizo el amor por primera vez A la temprana edad de 14. Por eso, Di Martino se dio un consejo: “Ustedes los jóvenes de hoy están más informados y saben que al usarlos se evitan muchas otras cosas. Por eso les digo hoy, consuman muchas cajas de condones”. Un consejo importante que todos deberían tener en cuenta.

Pero esto no es todo. El punto es que un estudiante que era más travieso que los demás básicamente le preguntó cuál de sus mujeres era mejor en la cama. Y el Stefano respondió sin esconderse., Limpio, Silencioso: Belén Rodríguez. Él admitió con franqueza: «La mujer con la que la familiaridad es mejor es con la que me casé y me casé principalmente por esto». En definitiva, la vida íntima de De Martino tiene un papel muy importante. como no vamos a entender…