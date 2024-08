La misión de Naciones Unidas pide el fin de la represión en Venezuela – Noticias

“El gobierno de Venezuela debe poner fin de inmediato a la creciente represión que ha sacudido al país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio y llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la serie de graves violaciones de derechos humanos que ocurren actualmente”. Esta pregunta fue planteada hoy por una nota oficial emitida por la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela.

De acuerdo con datos proporcionados por diversas ONG venezolanas, la misión de la ONU registró al menos 23 muertos en el contexto de las protestas que estallaron tras el polémico anuncio de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, a pesar de que no se habían presentado las actas oficiales de votación. . El titular de la Comisión dijo: “Se debe realizar una investigación exhaustiva sobre las muertes reportadas durante las protestas, y si se confirma el uso excesivo de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y la participación de civiles armados en connivencia con ellos, los responsables serán rendir cuentas”. Misión, Marta Valenías.

Los observadores de la ONU también condenan que la mayoría de las 1.260 detenciones de opositores registradas después de las elecciones fueron de carácter “arbitrario” y se produjeron “en violación del derecho al debido proceso y del derecho a la defensa, con la imposición de cargos graves y delitos penales como terrorismo, conspiración y crímenes de odio, sin pruebas que lo respalden.»

El documento también condena la recopilación de «informaciones particularmente inquietantes sobre la detención de más de 100 niños y adolescentes, acusados ​​de los mismos delitos graves que los adultos y que no estuvieron acompañados por sus padres o tutores durante el proceso judicial».

El memorando concluyó que la misión “continúa el proceso de documentar, analizar, verificar e investigar violaciones de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela y solicita que cese de inmediato la represión iniciada desde el 28 de julio”.

“Están etiquetando casas de gente antiMaduro”, denuncia en redes sociales



El movimiento chavismo gobernante en Venezuela está utilizando sus fuerzas de seguridad y grupos paramilitares para amenazar e intimidar a cualquiera que proteste por el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio, que dieron al presidente saliente Nicolás Maduro una disputada victoria. Este fin de semana circularon en las redes sociales fotografías que muestran varias casas en el distrito 23 de Enero, uno de los barrios más populares de Caracas, que está marcado con una X.

Una persona local, bajo condición de anonimato, comentó a El Nacional: «Hay demasiadas casas (marcadas). Esto significa que hay mucha gente manifestándose contra el gobierno». La abogada venezolana y directora del Instituto Casla, Tamara Sogo, informó que este fenómeno fue denunciado ante la Corte Penal Internacional, donde se abrió una investigación contra Maduro y la institución venezolana por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

“Denunciamos el vandalismo a viviendas de la parroquia 23 de Enero, marcado por un activista venezolano.

Lula envía a su canciller a Bogotá para coordinar movimientos



El canciller brasileño, Mauro Vieira, viaja esta semana a Colombia para reunirse con su homólogo Luis Gilberto Murillo y discutir la crisis en Venezuela, entre otros temas. El objetivo de la reunión es explorar la posibilidad de establecer un diálogo con el presidente Nicolás Maduro sobre los controvertidos resultados de las recientes elecciones venezolanas, que son fuertemente sospechosas de fraude.

La visita coincide con la participación de Vieira en la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de República Dominicana, Luis Abinader, prevista para el miércoles.

A dos semanas de la votación prevista para el 28 de julio, la incertidumbre continúa en Venezuela, ya que las autoridades aún no han presentado resultados electorales detallados. Los gobiernos de Brasil, Colombia y México instaron a la rápida difusión de datos y alentaron reuniones virtuales para intentar encontrar una solución política en Caracas. Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador pueden discutir el asunto hoy por teléfono. Lula no descarta mantener también una conversación directa con Maduro, pero aún no ha fijado fecha para la llamada telefónica entre ambos.

