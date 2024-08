Di adiós a las infracciones de tráfico. Si has acumulado muchas de ellas, puedes estar tranquilo.

Las infracciones de tránsito ya no serán un problema, aquí tienes la noticia que cambiará la vida de todos

Una de las peores pesadillas de todos los automovilistas son las multas. Todo aquel que conduce un coche ha tenido al menos uno en su vida. para recibir El sobre verde que muchos temenDe hecho, no es necesario cometer una infracción grave quién sabe: basta con superar los límites de velocidad en unos pocos kilómetros por hora u olvidarse de pasar una inspección, por ejemplo, por la que hay que pagar.

En el mejor de los casos, violar la ley de tránsito sólo conlleva una sanción económica. Sin embargo, cuando el error que cometes es muy grave, implica otros medios o no es la primera vez que lo cometes, también corres el riesgo de Suspensión de la licencia de conducir. Y recoge el coche.

Hoy hablamos de multas, y tenemos una buena noticia para todos: si has acumulado varias multas y ya no sabes cómo pagarlas, por fin puedes respirar aliviado porque… No tendrás que pagarles.

Nueva amnistía fiscal, alivio para todos

Prórroga de la quinta cuota de cancelación de facturas El impuesto está previsto que se imponga el 15 de septiembre, y aunque aún no es oficial, ha sido incluido en el decreto colectivo de constitución con acreedores cada dos años. Por lo tanto, el plazo se pospuso del 5 de agosto al 15 de septiembre, pero como ese día es domingo, el plazo se pospondrá al lunes 16 de septiembre. Sin embargo, el pago debe ser completo y no retrasado. Si quieres estar seguro de que los beneficios de la paz financiera son tangibles: Si no es así, de hecho, el importe ya pagado se descontará del total y el resto se incrementará con penalizaciones e intereses.

El Sindicato de Contadores acogió favorablemente esta cancelación, aunque comentó negativamente la cancelación trimestral debido a que las cuotas eran demasiado pesadas desde el punto de vista económico y excesivamente próximas entre sí, características que impedían a los ciudadanos pagar a tiempo y provocaban más sanciones.

Reducir las multas

Respecto a las infracciones de tráfico, están incluidas en esta cancelación. Todos los expedientes están en deuda hasta el 31 de diciembre de 2023.. Por lo tanto, las multas impuestas por la Policía, la Policía de Tráfico, los Carabinieri y la policía local se incluyen en su totalidad sólo si el municipio ha confiado en ADER para recuperar las deudas.

Sin embargo, quedan excluidos de esta supresión los recursos propios tradicionales de la UE, los créditos resultantes de condenas del Tribunal de Cuentas, las multas y sanciones relacionadas con condenas penales y el IVA recaudado sobre las importaciones.