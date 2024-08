Formación de Teherán contra Israel

Estados Unidos sigue buscando un acuerdo entre Israel y Hamás, pero ahora hay conciencia de que esta vez sabotear las conversaciones conducirá a un ataque iraní contra el Estado judío. Riesgos, sistemas de seguridad y diplomacia





El día del ataque se puede predecir, rara vez se sabe la hora exacta, e incluso cuando los servicios de inteligencia son muy buenos para determinar la hora exacta, siempre hay sorpresas: como ocurrió en 1973, cuando Israel fue advertido por su espía más buscado. – el yerno del ex Presidente egipcio Nasser – que Egipto iba a atacarlo con los sirios a las seis de la tarde, cuando el sol daba en los ojos de los israelíes, y en cambio el ataque comenzó cuatro horas antes. Tisha B’Av, el día de duelo judío, comenzó ayer por la tarde, y la inteligencia monitoreó los movimientos, movimientos y preparativos de Irán. Los israelíes conocen los procedimientos de seguridad y saben que las decisiones no cambian hasta el último minuto, y lo saben. el texto sobre cada ataque: la información precisa llega en el último momento, precedida de algunos detalles, primero con una advertencia general al país en su totalidad, luego una lista precisa de los lugares de mayor riesgo. En los refugios todo está listo desde hace días y las defensas aliadas se están acumulando. Israel no lucha solo contra Irán, y un canal de Telegram que se declara cercano al llamado Eje de Resistencia -la alianza creada por Irán para hacer la guerra al Estado judío- publicó ayer una foto de un campo de fútbol, ​​con el ejército israelí bandera en la portería, e Irán, Líbano, Yemen, Siria e Irak en el ataque, un gran número de países y muchas banderas en defensa: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Jordania, Arabia Saudita. Arabia, Egipto y los Emiratos. Para Teherán y sus grupos armados, es importante mostrar cómo se trata de una batalla de unos pocos que resisten contra muchos dispuestos a defender la “entidad sionista”, pero si el ataque tiene el potencial de sabotear las negociaciones para un alto el fuego en Gaza y su liberación. . La responsabilidad de los rehenes retenidos por Hamás será responsabilidad exclusiva de la República Islámica. En una declaración conjunta dirigida a Irán (que señala la ausencia de Italia), el Reino Unido, Francia y Alemania informaron a Teherán que el fin de todas las negociaciones y mediaciones se atribuiría directamente a la República Islámica, a la que con su ataque querían «poner en peligro». » «Este potencial para la paz y la estabilidad».

La semana pasada, Estados Unidos, junto con Egipto y Qatar, lograron reactivar las conversaciones entre Israel y Hamás: el Estado judío, tras superar la resistencia del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, que no quiere renunciar a la cuestión de los cruces, acordó reunirse con las delegaciones de mediadores el 15 de agosto en Doha o El Cairo. Hamás había filtrado que el nuevo líder, Yahya Sinwar, estaba abierto a una rápida tregua. El sábado, Israel bombardeó un edificio escolar en la Franja de Gaza, revelando la identidad de 31 terroristas que se encontraban dentro de la escuela, y Hamás anunció que quería retirarse de las conversaciones. En respuesta, recibió una advertencia del ejército de que más. Cuanto más se negara a negociar, más seguirían liquidando a sus hombres. Pero esta vez, el obstáculo a la negociación no proviene de Gaza o Israel, sino del ataque de Teherán y sus milicias chiítas en Líbano, Yemen, Siria e Irak, desde que tomó la decisión, que no se esperaba. Daños que podrían poner patas arriba a todo Oriente Medio e impedir la reunión prevista para el 15 de agosto, en la que Estados Unidos está dispuesto a presentar una nueva propuesta para llegar a un acuerdo, que es la última propuesta posible, que debe reunir a todos.

Tishá B’av es un día de luto, ayunamos, recordamos las muchas tragedias que sucedieron por casualidad o por voluntad, todas el nueve de Av, hasta ayer se recordaron ocho.