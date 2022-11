La Juventus se defiende: esperando a Del Piero, John Elkann pasa a patadas | primera página

Al día siguiente todo se vuelve más claro y ni siquiera hace falta esperar mucho, porque ya a las ocho de la mañana los dueños anuncian oficialmente quién será el nuevo jefe, Gianluca Ferrero, Gerente Exor con experiencia consolidada, hombre de negocios y finanzas, hombre de cuentas. El propio John Elkann lo recogió y le indicó, además del nuevo director general, ya presente desde el terremoto, es decir, Maurizio Scannavino, también de Turín y obviamente de la Juventus, también colaborador de confianza de la primera desde hace mucho tiempo. place finisher, a quien confió los roles de Alia en la editorial (estudio e implementó la integración de gigantes como Repubblica y Stampa) y ahora se le pide que tenga en sus manos otra joya familiar, en vísperas del centenario de la finca Agnelli .

Es un paso demasiado lejos para la Juventus de Andrea Agnelli, eso ya lo podemos decir, sin tener que conocer al resto de la directiva próxima o quién será el próximo director general. Un paso que lo aleja definitivamente del pasado, es difícil imaginar que Luciano Moggi siga brindando en la grada durante los partidos del futuro. Ya en 2006, nada más estallar el Calciopoli, el sobrino del entonces joven abogado (que el propio Gianni Agnelli había elegido para sucederle) se distanció pública y descaradamente de la gestión de Moggi, así como de la posterior estrategia defensiva del club. La irrupción de Andrea Agnelli y su cuesta arriba para reescribir los años del Calciopoli acercaron a Moggi a la vida pública de la Juventus. Incluso sin ningún cargo oficial, especialmente en los primeros años, el joven presidente de la Juventus a menudo escuchaba los consejos de su «vecino». Ese tiempo ciertamente ha pasado ahora.

Hoy, hay un jugador de la Juventus que es probable que vuelva a defenderse en los tribunales -otra investigación deportiva se ha hecho pública- y cree que es más fácil hacerlo con hombres que con los que lo han llevado en esta carrera constante por perder y Al menos en el presupuesto, sobre todo es mejor hacerlo con hombres libres de acusaciones. Por eso las renuncias se pactaban con sus dueños, si no se pagaban efectivamente. Las denuncias son bien conocidas y graves, y por si fuera poco, los hechos controvertidos (desde la contabilidad falsa hasta las comunicaciones corporativas falsas) no han servido para nada más que para acumular pérdidas: De -19,2 millones en 2018 en 4 años la Juventus pasó a -254 millones en 2022, aún no ha sido aprobado por la junta de accionistas, precisamente por las discrepancias planteadas por Consop, y que el club ha tomado medidas para solucionar (en diciembre 27 debería ser finalmente aprobado, después de dos retrasos).

Tras los nombramientos, habrá otra inyección de capital. Hay que tapar los huecos y la mayor garantía para las masas es precisamente la capacidad económica de la propiedad, La Juventus, que sobrevivió al Calciopoli, también sobrevivirá a este terremoto, sean cuales sean las consecuencias deportivas (aquí también podría empezar de nuevo la investigación). El futuro inmediato de Allegri no está hoy en juego, y no puede estarlo con una administración tan interina y caducada, pero también es pronto para decir que su posición (y la de Cherubini) es más fuerte, Ese Max ya se ha convertido en el director de la lengua inglesa. Tras arreglar las cuentas, decidir si tendrá que defenderse en los juzgados, y cómo la nueva Juventus tendrá que preocuparse de atacar sobre el césped. Y entonces ese día también podría aparecer el nombre de Alex Del Piero, que todo el mundo juventino reclama y lamenta desde el día que se fue. De hecho, ha sido expulsado.

