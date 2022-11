80 años con memoria de hierro (y cuál es su secreto)

Uno de los muchos problemas en la vejez es la pérdida de memoria, pero hay quien a los 80 años lo recuerda todo perfectamente, incluso mejor que los menores de 20 o 30 años. No son casos aislados: los han identificado en América superagentesLa Universidad Northwestern de Chicago ha iniciado un programa para estudiarlo. Quieren entender el secreto que protege a sus células cerebrales del envejecimiento y utilizar lo que se ha descubierto para combatir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Realmente sería algo si uno pudiera encontrar una manera de hacer que los no superhéroes recuerden dónde dejaron sus anteojos, teléfonos celulares o las llaves de la casa.

Las personas que ingresan al programa Northwestern deben tener 80 años y aprobar una prueba cognitiva que demuestre su capacidad para recordar todo en la memoria a corto y largo plazo. Los investigadores de la universidad se sorprendieron por la gran cantidad de miembros, lo que indica que las personas mayores regordetas son mucho mayores de lo que piensas. Casi todos los SuperAgers todavía disfrutan de relaciones sociales intensas, están rodeados de familiares y amigos, hacen alguna actividad, leen libros, aman los crucigramas y sueñan con participar en un programa de televisión basado en la memoria como Jeopardy. , el más popular en los Estados Unidos unidos. Muchos de ellos están dispuestos a dar su cerebro a la ciencia después de la muerte, pero están dispuestos a dar para la investigación que se llevó a cabo en la Universidad Northwestern, que es una de las universidades más ricas del país con un presupuesto anual de $ 2,5 mil millones. Tiene 23.400 alumnos y ya ha ganado 23 premios Nobel en su historia.

Carol Siegler, de 85 años, es una de las SuperAgers más estudiadas porque va al gimnasio varios días a la semana, tiene memoria de hierro, es voluntaria, asiste a fiestas con amigos y familiares, hace crucigramas todos los días y lee todo tipo de libros. Todavía dice que está aburrido. “Me siento -admitió a CNN- como un auto deportivo usado como carrito de supermercado”. Carol no sabe casi nada sobre Beyoncé y Rihanna, pero sabe casi todo sobre Beethoven y Mozart. Cuando era niña durante la Gran Depresión, aprendió sola a escribir y tocar el piano. Y agregó: «Tengo una excelente memoria, siempre la he tenido -. Yo era la chica que podía marcar el número de teléfono de cualquier amigo, porque está grabado en mi cabeza.

Al estudiar su cerebro y el cerebro de otras personas mayores, los científicos descubrieron que su corteza cerebral, responsable del pensamiento, las decisiones y la memoria, seguía siendo mucho más gruesa que la de las personas de entre 50 y 60 años, edad en la que suele comienza a encogerse y perder trazos. “Las células en la corteza entorrinal, que es el área principal para la memoria y el aprendizaje y la primera área del cerebro afectada por la enfermedad de Alzheimer, también son más grandes y saludables”, dijo Tamar Geffen, una de las investigadoras de la Universidad Northwestern. . En el cerebro de las personas de 80 años que recuerdan todo, hay tres veces más “enredos neurofibrilares de proteína tau”, una definición compleja que identifica formaciones anormales de proteínas responsables del envejecimiento cognitivo. Muchos de los hallazgos de los científicos sugieren que SuperAger nace, no se hace, y que las propiedades que retrasan el deterioro del cerebro están escritas en el ADN que heredamos al nacer. Pero esto no es del todo cierto. El estilo de vida y la voluntad de seguir siendo social, física e intelectualmente activo, incluso en la vejez, también son cruciales. El cerebro se apaga si dejamos de usarlo, pero si lo entrenamos todos los días aunque sea con un libro, un crucigrama y una llamada telefónica a los amigos, seguirá funcionando como las cosas de las que siempre nos ocupamos. .