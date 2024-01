Andrea Minardi, una enfermedad oculta descubierta de repente: “Estaba en el coche y…” | Diagnóstico terrible

El repentino descubrimiento de la enfermedad de Andrea Minardi sorprendió a todos. El chef cuenta lo que le pasó.

Estamos acostumbrados a ver Andrea Minardi Siempre está lleno de energía en sus apariciones en televisión y presentaciones de recetas.

No es casualidad que lo llamen el “Chef Rubio Atómico” por razones obvias. lado a lado Antonella Clerici Lo que le ha hecho exitoso desde 2012 al albergarlo con frecuencia. prueba de cocinay hoy todavía aparece siempre el mediodía, Y no solo.

El chef tiene muchos seguidores en las redes sociales, donde sirve sus mejores platos, sin embargo, el chef perdió la sonrisa que lo distingue debido a una repentina enfermedad.

Él mismo habla de ello, dejándonos boquiabiertos con la historia de su sufrimiento, descubrimiento inesperado y desenlace.

Andrea Mainardi: descubrimiento de la enfermedad

Andrea Minardi Le debe todo a Antonella Clerici; De hecho, es lo que le dio la popularidad de la que hoy goza, tal y como admitió el chef durante una entrevista en Revista Sandanielli Hace un tiempo: «La deuda -humana y profesional- que tengo con Antonella Clerici es enorme, así como con Anna Morrone. No estaría aquí si no hubiera iniciado La Prova del Cuoco […] «Nunca olvidarás tu primer amor». La amistad entre él y la locutora hace que ella fuera su testigo en la boda que se celebró en 2019 con… Anna Trípoli.

En la misma ocasión, el chef habla del nacimiento de su pasión por la cocina, que se remonta a su infancia. Con tan solo 8 años Andrés Mientras hojea uno de los libros de cocina de su madre, le llama la atención la imagen de un cocinero vestido de chef y decide que cuando sea mayor será igual que él. Sin saber lo que vio gualtiero marchesi, ¿Y quién sería realmente su alumno? Sobre su experiencia con el gran maestro dice: “Recuerdo la precisión y el rigor extremo: no se podía entrar a la cocina sin barba y camisa planchada. «Si la cocina italiana es lo que es ahora, se lo debemos todo a él: él tomó los platos de nuestras casas y los hizo refinados y elegantes».

¿Qué pasó con el cocinero?

Andrea Minardi También es un rostro televisivo. Además de los programas de cocina, también lo hemos visto en otros lugares. Hace unos años era uno de los competidores de Gran Hermano VIPAquí relata su terrible experiencia con la enfermedad que de repente lo azotó. «Iba de camino a casa después del trabajo. Estaba en el coche en un semáforo, me rasqué el ojo y no podía ver. La enfermedad estaba en ambos ojos, pero empezó primero en un ojo. Me rasqué el ojo bueno. y todo estaba borroso.» Dice. Pero si al principio le echa la culpa al cansancio, al día siguiente tiene que acudir corriendo a urgencias. Sin habla: Queratocono. Una enfermedad degenerativa que provoca adelgazamiento y distorsión de la córnea, provocando importantes problemas de visión.

Para sanar Minardi Se sometió a Trasplante de organo córnea y no ha tenido ningún problema desde entonces. Admitió que le hubiera gustado agradecer al donante pero aparentemente nunca supo quién era debido a cuestiones de privacidad.