La guerra ruso-ucraniana, el gas y el petróleo en nuevas alturas. Plan de la UE del martes: hay una hipótesis de precio máximo. Gasolina más de 2 euros por lo mismo

Una nueva subida de los precios de las materias primas energéticas el día que los líderes europeos comenzaron a evaluar la hipótesis de un Prohibición de importaciones hidrocarburos Desde Rusiacomo propugna policía de la ciudad antonio parpadeo Y pronto el Congreso de los Estados Unidos lo decidió. contratos de futuros sobre Gas Amsterdam, la cotización de referencia del viejo continente, marcó un nuevo récord al cierre 227,2 € por megavatio-hora. En petróleocon los precios del crudo Blanco a $116 y esos Brent, $120. Como resultado, los precios Gas Y el diesel. los bolsas de valores europeas En este clima de incertidumbre cerraron en rojo, a pesar de intentar recuperarse en horario central. Piazza Avary perdió un 1,36%, ligeramente por debajo de París (-1,31%) y mejor que Frankfurt, que perdió un 1,98%. Las acciones energéticas registraron amplias ganancias, mientras que las acciones bancarias fueron malas y muy expuestas en el mercado ruso.

El cese total del petróleo ruso parece destinado al rechazo en la Unión Europea, dado que la canciller alemana olaf schulze Él sabía «Básico«Esos suministros. Pero claramente hay algunas restricciones nuevas sobre nosotros. Una reunión de Comisión de la Unión Europea en el nuevo Sancionesdisminución de Acreditación Desde Moscú e intervenciones para reducir el impacto de la energía cara en consumidores y empresas. Las líneas sobre las que se mueve el plano son A precio tope del gasPagado para renovableY el Acciones mínimas de capital nacional Para el gas, más flexibilidad en las ayudas estatales y diversificación De los suministros, el aumento deeficiencia Edificios y procesos industriales. Además, hay una idea de un fondo de recuperación o compensación en la línea de lo cierto, que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debatirán el jueves y el viernes en Versalles. El presidente dijo en el primer frente Úrsula von der Leyen Quién se reunió hoy con el primer ministro italiano en Bruselas mario draghi La Comisión está «preparada para apoyar a los estados miembros en la planificación» de medidas de regulación de precios, aunque «excepcionales y limitadas en el tiempo». Bloomberg Citando fuentes europeas, escribió que el plan de emergencia pretende 80% de reducción ya este año Dependencia de las importaciones de gas ruso gracias al aumento de las importaciones GNL (Como los de Qatar a Italia).

En el Palazzo Berlaymont Draghi se presentó con el Ministro Roberto Cingolani, dueña de las polillas. «Estamos progresando muy bien y muy rápido en términos de diversificación», dijo el primer ministro. Catar, Argelia, Azerbaiyán Y el Libia Estos son los socios a los que aspira Italia, y ya han recibido las primeras garantías a medida que se acerca el próximo invierno. El objetivo común de toda la Unión Europea es almacenamiento doble para el próximo otoño. El 40% del gas italiano se importa de Rusia pero Roma no está sola en esta dependencia. Austria, Hungría, Bulgaria, Finlandia, Polonia, Estonia y Alemania están peor. La hipótesis de Bruselas muestra que mientras se espera la creación de un fondo de compensación dedicado a empresas y familias, se invita a los países a utilizar Préstamos del Fondo de Redención no utilizados. Y quién sabe si la hipótesis no conduce a un cambio en el avance de parte de los objetivos del PRN, dado que el contexto de la UE ha cambiado. «La energía es solo un aspecto, pensemos en la migración, que no afecta a todos los países en la misma dimensión. La UE necesita organizarse para tratar de ayudar a los países más afectados. Esto es algo que sucederá naturalmente y será parte de la creación una nueva UE”, explicó Draghi.

precio gasolina – Mientras tanto, el aumenta Sobre el red de combustible. Con base en el procesamiento de datos de Quotidiano Energia a las 8:00 horas del domingo que los operadores reportaron al observatorio de precios de combustibles en el MEASE, precio medio nacional ejercicio gasolina en modo propio sal para 2.004 euros por litro (viernes de 1912), en diferentes marcas entre 1994 y 2032 euros el litro (sin logo 1979). precio promedio auto diesel chorros un 1.901 Euros por litro (Vie 1788) con estatus corporativo entre 1.881 y 1.977 Euros por litro (sin logo 1.891). En cuanto a Serviciopara la gasolina, el precio promedio cobrado sube a 2.117 Euro por litro (viernes 2039). Promedio Diésel servido Hasta 2019 euros por litro (1921 el viernes).

Precio del noroeste de Europa diesel rosa segundo Bloomberg Al menos desde el principio julio de 1989, con el temor de que las interrupciones del suministro sacudan los mercados energéticos. Europa importa grandes cantidades de diésel de Rusia. El contrato de diesel del primer mes, actualmente marzo, se ha actualizado a 1,369.50 USD para Toneladaantes de caer a 1.327,75 dólares en Londres, según datos de Ice Futures Europe.