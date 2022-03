Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 7/3/22

en un estudio hombres y mujeres Los milagros suceden todo el tiempo. No, no me refiero al amor a primera vista y demás facilidades afines, si esperamos al romance estamos genial. He estado pensando en la frecuencia con la que me encuentro simpatizando con personas que tienden a no ser capaces de soportarlo, simplemente porque no entiendo cómo distorsionan la realidad que les rodea. Me desconciertan, simpatizo.

Esto sucedió la semana pasada con Sarah ZelleSabes lo poco que puedo soportar, y esto ha pasado hasta el día de hoy con el pobre Alejandro Vicenanza. Lo cual, por el amor de Dios, definitivamente sería otra Silla emocionante para pasar el rato. elio (ni más ni menos que todos a su alrededor, eh), pero hay un PERO. De hecho, más de uno. Especialmente cuando veo María de Filippi Interviniendo con tanto entusiasmo para explicar la (muy cuestionable) idea de esa niña Ida Plátano.

Para convertir el coraje de la madre y su enfermera Conductor era el deseo de más intimidad por Alejandro. Considera que es necesario tener también el componente físico, en la relación, para poder entender que verdaderamente ha perdido la cabeza y sentir el amor en 360 grados. Para ellos, en cambio, primero hay que enamorarse locamente y consumir sólo después.

Aquí, tengo algunas notas sobre esto.

Primero, curiosidad. ¿Cómo llega todo este entusiasmo a restaurar las maravillas del enamoramiento antes y del coito después? Reina María No lo logró hasta hace unas semanas cuando Biagio de Maro, aun muy discretamente, les aclaró que si después de pagar una o más cenas por las cochinadas con las que había salido, no se las soltaban, disminuiría (nunca puede encajar mejor el verbo, en este caso) inmediatamente el beneficio? Porque me parece que la pandilla se hizo pasar todo (o casi, por lo menos) en la caballería, mientras que los demás tocan en el conventillo general. Es Nesuma, no se ve lindo aquí.

En segundo lugar, su lógica es ciertamente muy romántica y poética. Lástima que es muy poco realista. No nos engañemos, ¿quién no nos ha llegado a gustar alguien, para sentirnos súper enganchados y vamos, y luego perder cada poema con el primer limón? Y si pasa con simples besos, ni hablar de todo lo demás. Entre dos personas puede haber atracción en el mundo, en teoría, pero esto no quiere decir que también se refleje en la práctica. Y la famosa química, este año es muy incómoda y muchas veces inapropiada, hace clic o no. Y pensar que se pueden construir relaciones amorosas sin un mínimo de elementos básicos me parece de todo menos sabio, francamente.

Tercero, por la forma en que hablaron hoy sonaba proximidad se presentó a sí mismo Ida Dile a ella «Hola, encantado de conocerte, yo Alejandro. Mi cuarto 308, te esperoLo hacían pasar como el peor cachondeo, cuando al mes traes ese sauce llorón sin pasarte nunca un beso, y al cabo de un mes naturalmente te entraban ganas de saltear cuatro en la sartén, si te gustaba uno, ¿o qué?, dijo. que también, por lo general tiene la costumbre de entrar en intimidad con una mujer mucho antes, queriendo esperar sobre la marcha para respetar su tiempo. Pero me parece que siempre se debe y nunca se aprecia, cuando se trata de árbol de plátano. Y que a él también le vengan algunas dudas, me parece legítimo entonces.

Cuarto, encantadores todos los monstruos de desobedecer En defensa de las entrañas de una madre, eh. Pero, advertencia de spoiler, no son solo los pobres. Ida Que se arriesga cuando se lanza a una relación. Todos corremos riesgos, ninguno de nosotros tiene la certeza de que cuando elegimos conocer a alguien, cualquiera puede tomar la apuesta. Y sucede a menudo, lo sabemos bien. Pero así es la vida, Riga. Es la vida de todos, incluidos esos”.tengo muchas responsabilidades“.También nos gustaría escapar de las decepciones, para los que no tienen hijos, créanme, pero como no hay ninguna inscripción en ninguno de ellos”sila«Brillante en la frente debe ser un riesgo, no hay alternativa. Y si tienes mucho miedo de hacerlo, estás en casa con el bebé, no salgas en la televisión tirando lijas en la carne* a millones de espectadores

Quinto, pero cuando siempre ha sido Ida «Es normal pensarlo veinte veces antes de liarte con un chico después de los golpes que te ha dado.“Pero estamos hablando de lo mismo Ida Que en seis meses fue el primero en tener los ojos en el corazón Marcelo MesinaLuego quiso dejar el programa con él. Diego Tafani Y ahora es extraño que Alejandro ¿Quieres vivir en Brescia? A mí aquí me parece la más imprudente e irresponsable, aparte de»tengo muchas responsabilidades«.Ella lo logra cuando le conviene, pero de hecho parece que es una locura hacer planes para el futuro con quienquiera que esté frente a ella. ¿Y si?»Me parece mas compartido que antes Alejandro eso da diegoa pesar de tener una relación íntima con él“Me siento mal, porque subraya lo poco que se pueden sentir las declaraciones de amor y las lágrimas falsas en ese estudio.

Sexto, ahora cállate, alguien les advierte que no es el momento que esperan antes de permitirse asegurarse de que la historia va en la dirección correcta o no. De lo contrario, sería demasiado fácil esquivar las estafas. Si alguien está interesado en conseguir algo de nosotros que espere una hora o un mes o un año, cuando lo consiga, muchos saludos y besos de todos modos, eh. Todo esto desde -como dije-«Ida es un recuerdo«. sinceridad Alejandro Que, como dije hace unos días, tomaría literalmente tres segundos emocionarse árbol de plátano. Dos lindas palabritas, algunas promesas al azar, y si solo quisiera sellar la tarjeta, sería capaz de hacerlo ahora mismo. En cambio, tiene la paciencia para soportar todo el peso insoportable. Ida Durante semanas valió más quevine a brescia«, por ejemplo.

¿Pero luego nos damos cuenta de que hemos estado analizando duplicaciones falsas durante semanas que claramente no tienen futuro? Pero los primeros momentos de la historia deberían ser los más estimulantes, los más estimulantes y los más entusiastas. Los dos argumentan que incluso en sus sesenta años al borde del divorcio, Santudio. Pero realmente tiene sentido María Sigues empujándolos a»¿Intentemos hacer las paces?«¿Como niños de jardín de infantes? Vamos, hasta que sea suficiente para cierta persona.

Video del episodio: apuesta completa – Ida y Alessandro nariz obstinada – Ida, Alessandro y… contacto físico – Externa entre Luca y Miriam – Luca y Miriam comentan sobre la apariencia externa – Christiana: «El valiente Stefano nunca pasa de moda»