En Colombia, niños venezolanos son obligados a trabajar

febrero 22, 2022 a las 12:48 pm

Hasta el 31 de agosto de 2021 Migración Colombia registrado 1.842.390 venezolanos residen en el país, ocupando el segundo lugar relación Del Instituto de Estadística en 2020 había más de dos millones de venezolanos. El Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario comparó estos datos con Encuesta de Calidad de Vida 2019El 38 por ciento de la población inmigrante tiene menos de 18 años. Con base en esta estimación, 857.660 inmigrantes venezolanos no habrían alcanzado la mayoría de edad.

Ninguna de las organizaciones que se ocupan de los migrantes indica la cantidad de niños, niñas y adolescentes venezolanos que trabajan en Colombia en condiciones de explotación. Pero algunos asumen el número de menores fuera del sistema educativo: 44,9 por ciento Según el Observatorio de VenezuelaEs decir, casi cuatrocientos mil.

fuera de la escuela

Según Lala Lovera, directora de la Fundación Comparte por una vida, el hecho de que los niños no vayan a la escuela los vuelve más vulnerables. «En Venezuela llegué al séptimo grado. Nunca pensé en estudiar aquí. Ni siquiera sé si mis padres tenían los documentos para inscribirme en la escuela», dice Eduardo. Con su familia en apuros y sin ir a la escuela, el niño fue atraído por una oferta colombiana que le prometía diez mil pesos (poco más de dos euros) al día para vender mandarinas.

Su jornada laboral comienza a las seis de la mañana y puede prolongarse hasta la noche, de martes a domingo. Temprano en la mañana iba al mercado a buscar fruta y luego deambulaba por las distintas regiones de Cúcuta. «Al principio luché, luego me acostumbré al peso y me sentí menos cansada». Eduardo nunca tuvo miedo y no fue robado, amenazado o maltratado. Pero tu caso es excepcional. Según organizaciones que trabajan con niños migrantes, la mayoría enfrenta abusos y amenazas. Muchos están contenidos por grupos criminales locales.

Eduardo solo trabajó unos meses con un maestro mandarín. Renunció después de varias semanas de no recibir el pago. Ahora vende fruta en los semáforos solo: «Camino menos y gano más», dice.

Andrés tiene 12 años. También es oriundo de Valencia, en el estado venezolano de Carabobo. Es tímido, habla poco, tiene cabello castaño. Su rostro transmite tristeza. Llegó a Cúcuta hace poco más de un año con sus padres. Estudiaba en Venezuela, trabajaba en Colombia porque los ingresos de su familia apenas alcanzaban para pagar el alquiler. “Me compro cosas, no voy a la escuela porque nos vamos de regreso a Venezuela”, explica. Durante cinco meses formó parte de la «Red» del Mandarin Master. Nunca se le pagó. Ahora trabajando con Eduardo.

Carlos Cárdenas, colaborador de la Asociación unidos por un mismo fin, dice que su organización ha identificado al hombre que contrata a niños inmigrantes de entre 8 y 13 años. Les muestra a los niños celulares, ropa y zapatos y les pide que vendan la fruta. Eduardo y Andrés ya no están, pero muchos otros niños siguen siendo explotados. allí Liga Contra El Silencio Trató de contactar al Instituto Colombiano Bienestar familiarizado con estos y otros casos, pero no obtuvo respuesta.

complicidad policial

Según Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela, los menores suelen llegar a Colombia con poca educación, sin un esquema de vacunación adecuado y con altos niveles de desnutrición, sobre todo en la primera infancia. Su desarrollo motor, psicológico e intelectual está en riesgo. A lo largo de las rutas secretas que recorren los migrantes para llegar a Colombia, se han registrado casos de abuso y violación de niños y niñas. “Los niños son víctimas de las organizaciones criminales, especialmente en áreas donde el estado está ausente y cuando las relaciones con los padres son difíciles”, explica Rodríguez. “Si los lazos familiares se deterioran o no existen, las organizaciones criminales se aprovechan de ellos”.

En la mayoría de los casos, los adultos no tienen documentos y por lo tanto no pueden encontrar un empleo estable. La pobreza extrema empuja a los menores a trabajar para ayudar a sus padres. Nahruli Urbina Moreno, de 38 años, vivía en Vila de Cora en el estado venezolano de Aragua. La hija de 17 años padece mucopolisacaridosis tipo 2, una condición rara por la que casi no camina, entre otras cosas. Para ganar dinero vende billetes de lotería desde su casa en Cúcuta.