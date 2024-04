«La epidemia de sarampión ha comenzado. Lo peor llegará en verano».

Roma, 8 de abril de 2024 – Se dice «ansiedad“Y sobre todo le sorprende el hecho de que ‘nadie se preocupa por él'”. son las palabras Matteo BassettiPrimario Enfermedades infecciosas De la clínica San Martín de GénovaQuien comentó los datos sobre los casos de sarampión registrados en los tres primeros meses del año en Italia. “La epidemia ha comenzado” e la parte superior «Ocurrirá a principios del verano».

Los datos sobre sarampión publicados hoy por el Instituto Superior de Salud “confirman que lamentablemente la epidemia comenzó en 2024: tenemos grandes cifras, 213 casos en 3 mesesComparado con 2023 con pocos casos. Es sólo el comienzo, lo peor esta por venirMe temo que será tempranoverano. La población afectada es no ha sido vacunado O en una dosis Entre 15 y 40 añosun ámbito ya destacado en el informeECDC que había grabado 30 mil casos en 2023. Me sorprende que nadie se preocupe por las complicaciones: no es una enfermedad tranquila y manejable si la contraes En la edad adulta puede ser grave y causar complicaciones.bassetti dijo vacunación Es una herramienta de protección. servicio Nacional de Salud Hay que ponerlo en práctica – sugiere Bassetti – y ya no es una iniciativa individual, sino necesaria Intervencion del estado «Quién debe protegerse con vacunas.»

En los primeros tres meses de 2024 fueron 213 casos de sarampión en ItaliaDe ellos, el 85% (181) fueron confirmados. Se reportaron 34 infecciones en enero, 93 en febrero y 86 en marzo. Casi 9 de cada 10 infectados (88,2%) no han sido vacunados. Así lo indicó el Instituto Superior de Salud en su último boletín Vigilancia epidemiológica nacional de sarampión y rubéola. Del total de casos de sarampión registrados entre el 1 de enero y el 31 de marzo, 18 (8,4%) fueron importados. El 68% de las infecciones (146 de 213) se notificaron en tres regiones (Lacioque indica las tasas de infección más altas; Sicilia; toscana).

a'La edad media de los afectados es de 31 añospero noAlta tasa de infección Se observó en el grupo de edad de 0 a 4 años; 11 pacientes tenían menos de un año. en 20 casos en los que la transmisión se produjo en el hospital Y se informó 11 casos entre trabajadores de la salud. Cincuenta y seis casos (26,3%) informó al menos una complicación, incluidos 23 casos de neumonía y un caso de encefalitis en un adulto joven no vacunado. Durante el mismo período no se notificaron casos de rubéola.

La alarma la dio Bassetti, que no permaneció aislado. «este La explosión de casos de sarampión representa una verdadera emergencia Que pasa bajo el silencio de las instituciones. El peligro radica en que el sarampión es una enfermedad en proceso de eliminación, por lo que incluso un solo caso en nuestro país debería generar preocupación. Pierluigi Lopalco, profesor de higiene de la Universidad de Salento, que comenta los últimos datos publicados por el Instituto Superior de Salud sobre la propagación del sarampión. Para Lopalco, “es Urge levantar la guardia Y Convocatoria de vacunación Todo esto, especialmente Adolescentes y adultos jóvenesQuienes nunca han padecido la enfermedad y no han sido vacunados. Destaca que, lamentablemente, estos casos se dan en adultos y niños muy pequeños (demasiado pequeños para ser vacunados), donde el sarampión presenta una mayor tasa de complicaciones.

“No veo otra opción que esa vacunación«, el repite Fabrizio Brigliasco, virólogo de la Universidad Estatal de Milán«Es necesario reforzar las campañas para restablecer la protección de la vacunación. Es necesario información – explica un comentario sobre el último boletín emitido por el Instituto Superior de Salud – y « Compromiso proactivo de los departamentos de prevención«Un llamado» a la vacunación de los grupos con mayor riesgo de infección. Además de proteger a los no vacunados, según el experto, es necesario «Recuperar las segundas dosis omitidas «Con respecto a los jóvenes», mientras que «entre los adultos deberíamos centrarnos en los sujetos con mayor riesgo, por ejemplo Maestros y trabajadores de la salud.«Definitivamente vemos una situación asociada a una baja cobertura de vacunación», afirma Brigliasco. «Dado que el sarampión es una enfermedad Una enfermedad con un índice de transmisión R0 muy alto (Cada caso puede generar 13-15), y como la infección se produce por la respiración, la única estrategia -insiste el médico- es la vacunación”.