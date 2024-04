Juventus, Allegri y el enfado en el vestuario tras la Fiorentina: los motivos

en el post juego

—

Desde el partido posterior al Juventus-Bolonia, solo para referirnos a la temporada actual, Allegri no es ajeno a este tipo de enojo. Y claramente se queda en el vestuario: durante las entrevistas posteriores al partido, el técnico se mostró alegre y tranquilo, totalmente concentrado en el final de la temporada. ¿En qué se basaron las palabras del técnico al final del partido? La segunda parte poco inteligente, los tres goles anulados y los peligros al final le molestaron básicamente – sin señalar ningún error ni a nadie en particular – Allegri argumentó que la Juventus debería haber sido más agresiva al finalizar el partido, para que No perder. No le des ninguna esperanza al equipo contrario.