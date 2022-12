La enfermedad de Alzheimer, la nueva prueba puede detectarla en la sangre décadas antes de que aparezcan los síntomas

Un nuevo análisis de sangre podría detectar signos de la enfermedad de Alzheimer años antes de que aparezcan los síntomas, lo que podría ayudar a identificar a las personas en riesgo de desarrollar la enfermedad y ayudar a desarrollar futuros tratamientos. L’alzheimer, que es la principal causa de demencia, actualmente se diagnostica en la mayoría de los casos cuando el paciente presenta síntomas, como pérdida de memoria. En este punto, solo las mejores opciones de tratamiento disponibles pueden retrasar la progresión de los síntomas.

Más información





El medicamento contra el Alzheimer ralentiza el deterioro cognitivo ‘punto de inflexión histórico, la enfermedad podría ser curable’

Búsqueda

La investigación ha demostrado que una causa sospechosa de la enfermedad de Alzheimer, una acumulación de proteínas en el cerebro, puede comenzar años, o incluso décadas, antes de que aparezcan los síntomas que muestran un deterioro cognitivo. Estas proteínas, llamadas proteínas beta-amiloides, se agregan para formar lo que se llama oligómeros, que desencadenan la enfermedad de Alzheimer en un proceso que los científicos aún están tratando de comprender.

Cómo funciona

Un nuevo análisis de sangre, desarrollado por investigadores de la Universidad de Washington, mide estos niveles de oligómeros de proteína beta-amiloide en muestras de sangre. Al publicar sus hallazgos en Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores muestran cómo la prueba puede detectar la cápside en la sangre de los pacientes con Alzheimer, pero no en la mayoría de los miembros del grupo de control que no mostraron signos de deterioro. Perceptivo cuando se tomaron muestras de sangre.

La investigación ha demostrado que una causa sospechosa de la enfermedad de Alzheimer, una acumulación de proteínas en el cerebro, puede comenzar años, o incluso décadas, antes de que aparezcan los síntomas que muestran un deterioro cognitivo.https://t.co/SpAWZ8qPIy – euronewsnext (euronewsnext) 6 de diciembre de 2022

«Lo que los médicos y los investigadores querían era una prueba de diagnóstico confiable para la enfermedad de Alzheimer, no solo una prueba que confirmara un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, sino una que también pudiera detectar signos de la enfermedad antes de que ocurra el deterioro cognitivo», dijo la autora principal Valerie Daggett. Profesor de Bioingeniería en la Universidad de Washington y miembro de la facultad en el Instituto de Ingeniería y Ciencias Moleculares de la Universidad de Washington. «Esto es importante para la salud de las personas y para toda la investigación sobre cómo los oligómeros beta-amiloides tóxicos pueden continuar causando el daño que causan». Agregó que el análisis de sangre, llamado ensayo de unión por afinidad ligeramente soluble (SOBA), «podría ser la base para tal prueba».

Predecir la enfermedad de Alzheimer

El equipo desarrolló lo que se llama una hoja alfa, una estructura de proteína que se une a los oligómeros en la sangre o el líquido cefalorraquídeo. Luego, la prueba confirma si los oligómeros adheridos a la hoja alfa están hechos de proteínas beta-amiloides. Los investigadores probaron SOBA en muestras de sangre de 310 personas que investigaron cuyas muestras de sangre y algunos de sus registros médicos se pusieron a disposición previamente para la investigación de la enfermedad de Alzheimer. En el momento en que se extrajeron las muestras de sangre, se registró que los sujetos no tenían signos de deterioro cognitivo, deterioro cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer o cualquier otra forma de demencia. SOBA detectó oligómeros en la sangre de personas con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer de moderada a grave. En 53 casos, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se verificó post mortem mediante autopsia, mientras que las muestras de sangre de 52 de ellos, tomadas años antes de su muerte, contenían oligómeros tóxicos. SOBA también detectó oligómeros en miembros del grupo de control que, según muestran las grabaciones, desarrollaron posteriormente un deterioro cognitivo leve.