La opinión de Issa sobre el episodio del 12/06/22

No se porque, pero cuando no estoy de acuerdo con todo lo que se predica a lo largo del episodio De hombres y mujeresautomáticamente me siento del lado de la razón.

Pero me extraña mucho pensar que todos los proxenetas hoy en día hicieron un Carola Carpanelli ¡¿Fue completamente sin sentido?!

Todo esto para decirle que había hecho un comentario indecoroso, que era egoísta y que solo se preocupaba de sí misma, cuando descubrió en cambio que era una de las primeras veces que un pretendiente, por el contrario, había mostrado cierta madurez. y si también queremos cierto interés por tronista.

Federico Nicotera Se hace exterior donde se abre con ella. alice parisiani En un tema muy íntimo y delicado, a saber, su pasado con un padre abusivo, es obvio y natural que carola, como todos los demás en el mundo, solo puede lamentar escuchar tal historia, pero honestamente si soy una chica que está interesada en un chico, y escucho ciertas cosas confiadas a otra mujer y no a mí, bueno, lo siento pero Creo que es lo suficientemente humano y normal sentirse mal y hacerme preguntas, pero ¿qué es esta hipocresía? Pero como pudo el carola¿Fingiendo que no pasó nada? Que entonces estoy dispuesto a apostar a las lágrimas joya, Y si carola Si él no hubiera reaccionado al hecho de que tronista estaba confiando en la otra, le habrían dicho que no les importaba lo suficiente porque ‘Belly haaaaiiiiii reacción«.

Gianni Spetti argumentó que carola Ella lloró por la mala impresión que él le causó (mala impresión a la que todavía me refiero), pero explicó explícitamente la causa de sus lágrimas: verla afuera le hizo pensar que tal vez no era apta para estar cerca. Federicode no poder establecer con él un tipo de diálogo y relación que luego facilite un cierto tipo de confianza, y de no ser lo suficientemente ‘maduro’ para estar con alguien que tiene un pasado que claramente lo llevó a madurar antes de tiempo.

Y al reconocer las propias limitaciones e inmadurez, en realidad veo mucha más madurez que muchos otros, tal vez aquellos que, digamos, se amontonan en el restaurante, sienten que los hombres y las mujeres viven y luego se cubren de cinismo un segundo y otro también.

carola Tiene 20 años, a los 20 tienes derecho a ser ligero, te permite no desarrollar ciertos aspectos de tu personalidad todavía, te permite no tener las herramientas más adecuadas para enfrentar ciertas situaciones, pero honestamente esto casi lo vuelve sentirse mal por estar equivocado. allá carbonelli Ella es esto y nunca pretendió ser otra cosa, tiene 20 años y no me parece que alguna vez haya presumido de ser una mujer increíble, y ya está, si tú, Tronista, decides seguir. carola Debe saber que está presentando a una niña que estuvo en la escuela secundaria hasta anteayer, y que tiene el sagrado derecho de tomar las cosas tan «superficialmente» como su edad se lo permita, y que si se siente difícil puede llorar sin necesidad. para la profesora desde la cátedra explicándole cómo debería ser más una mujer (No se apresuren a crecer, mis niñas, si tienen la suerte de no haber tenido que enfrentar situaciones más grandes que ustedes, entonces disfruten con toda la ligereza de esos años maravillosos, que estarán llenos de responsabilidades, pensamientos y adultos). actitudes, tienes toda la vida!).

De todos modos, thriller neto Federico Es muy emotivo afuera por razones obvias, aun no me doy cuenta, afuera con Aliciaese QUID, ese rollo entre un hombre y una mujer, ese empujón extra que, incluso desde fuera, deja claro que va a ser la elección.

Alicia Su elección perfecta estaría en el papel: Los dos tenemos un pasado difícil, un lenguaje común con el que podemos entendernos, ella es muy condescendiente, comprensiva y protectora, en fin, creo Federico Racionalmente sé que la elección «correcta» sería para ella, pero mi sensación es que la barriga se va para otro lado, con esa chica de 20 años que lo mantiene en equilibrio, que tal vez no entiende y que a lo mejor no sabe hacerse entender, que tiene Una ternura de corazón también le puede ir bien… ¿Quién va a durar dos horas? Tal vez, pero si no bajas a los 20, ¿qué vas a hacer a los 40? terminas como Ricardo Guarnieri ¿Cansado de estar enamorado que no ha pasado antes? por Dios.

De todos modos, estoy muy negra por cómo se reducen los desfiles de moda, pero ¿qué es esta inútil marcha de damas que hemos visto hoy? Pero, ¿dónde está la basura, dónde están las peleas, dónde está la gente dispuesta a romper amistades y amores para votar a los remos? pero devuélvenos Bárbara Desanti Quien se puso histérico por cada voto por debajo de 7, dennos gritos y alegatos, de lo contrario mejor los evitamos, eh. Es decir, o haces las cosas bien o no las haces, me aburro de cojones. Pero, ¿dónde estaba entonces? Pinocho? Una vez lo necesitábamos y él no estaba, mientras dos chicas que nunca habían visto antes desfilaron y seguro que deben haberlo contratado. helios Solo para compensar el número.

Ir de los laureles giuliano numero uno El duelo de hoy fue muy triste, tú lo sabes.

