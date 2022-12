Finales de la Copa del Mundo, finales de los octavos de final: Portugal, Suiza y Cristiano Ronaldo desde el banquillo. Marruecos elimina a España tras una tanda de penaltis – Fútbol

Sorpresa de Luis Enrique: el lateral Marcos Llorente

luis enrique Rompe otro límite táctico con una sorpresa Marco Llorente Fullback: Un equipo casi sin defensas, y el Jeddah es un jugador que aún no ha jugado ni un minuto En esto Globalismo. «Siempre voy en busca del juego, el espectáculo y el regate. Y no voy a cambiar de opinión»: No seleccionador de españaY cumplió su palabra. en la alineación inicial en contra de Marruecos De hecho, solo hay un defensa central. la puertaademás del lateral izquierdo jordi albaLa cual es conocida por sus características ofensivas. Los otros dos están en la línea de cuatro, frente al portero. Unai SimónDos centrocampistas. a mi Rodri Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, que jugó de defensa en otros momentos de su carrera, pero que no encajaba en la jerarquía de los laterales de La Roja: frente a él habrá dos defensas de tiempo completo, Carvajal real madridf Azpilicueta Chelsea, que ha rotado hasta ahora. Es probable que Luis Enrique quiera aprovechar el físico y la carrera de Llorente, que ha sido reportado como una de las mejores pruebas atléticas de QU. Lo cierto es que el trío de centrocampistas del Barcelona está muy seguro Javi Busquets PedriTodavía hay un equipo creciente de colonos: de hecho, en el ataque, sigue siendo el papel del trío. Ferrán Torres Asensio Olmocon Asensiofalse nueve e Morata En el banquillo, a pesar de los 3 goles en 3 partidos (solo un gol de inicio, y otro con Japón). Una vez más, Luis Enrique me desafía Temalos clichés que ridiculizó antes de este partido sin apelación con Marruecos (De nuestro Enrico Currò).