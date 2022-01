La ciencia y el periodismo es una cuestión de método – Corriere.it

Desde Daniel Manca y Gianmario Verona

¿Cómo se pueden detener los riesgos de usar información en un mundo digital y posterior a Covid donde las redes sociales son rampantes? Se necesita la capacidad de comunicarse y un sentido de responsabilidad.

JLos científicos lo saben. El estudio de la realidad, los fenómenos, los acontecimientos, el mundo, un desarrollo continuo. La ciencia ayuda a juntar las pistas en una especie de imagen de un momento de conocimiento. Desafortunadamente, Knowledge es una película en constante evolución. Y que ese racionalismo crítico, fruto de los estudios de Karl Popper, se había convertido en una especie de escepticismo extremo que en ese momento inquietaba al propio filósofo. Dudas radicales sobre el origen Información, epidemias virales causadas por desinformación que viajan en la web a la velocidad de la luz mientras los medios y la política piden obstinadamente a los científicos que se aseguren de que no puedan revelarla, si no se contextualizan en el momento.. Pregunta: Pero en un mundo digital y un mundo post-Covid donde la ciencia, la política y los medios de comunicación están cada vez más y estarán cada vez más entrelazados, ¿cómo podemos evitar la información informativa?

El reciente éxito de taquilla «Don’t Look For» es una gran oportunidad para reflexionar sobre el tema. Un desconcertado profesor de astronomía de una escuela secundaria, gracias a un feroz estudiante de doctorado, descubre un cometa que acabará con la humanidad en la Tierra en seis meses. Sin embargo, su torpeza en la comunicación no se centra en la atención de los medios, la búsqueda constante de me gusta, o el interés de la Presidenta de los Estados Unidos, quien primero se preocupó por manejar un escándalo vinculado a su nombramiento a la Corte Suprema, y ​​luego solo preocupado. Utilizar la noticia como arma de distracción colectiva. Lejos de ser ficción, la película de Adam McKay describe la novedad de esta pandemia ya que los científicos son educados todos los días para describir y comentar las realidades de hoy y cuyas afirmaciones son paradójicamente amplificadas por las redes sociales y utilizadas a menudo por la política. camino.