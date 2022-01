«¿Quieres estar comprometido conmigo?» / pero ella …

Big Brother Vip 2021, Juego Giucas Casella لعبة

Después de una jornada de polémicas y tensiones, anoche, en una casa Gran Hermano VIP 2021Harmony regresó, al menos por unos momentos. Mientras Manila Nazzaro, Sully Sorge mi Katia Ricciarelli Cenaron en la terraza y todos los demás competidores se reunieron alrededor de la mesa larga en la sala de estar. Para remover la calma y borrar la atmósfera hostil, Geocas Casilla Anime a Alessandro Bacciano a declararse Sophie Codegoni. Giucas quien, en un principio, protegiendo a Sophie con quien tenía puro cariño, ante la complicidad de los dos ex hombres y mujeres, decidió organizar una propuesta de compromiso.

Sophie Codegoni ataca a Sulley Sorge y Alex Bailey / «Vi limones y paparazzi …»

Bajo la mirada de casi todos los inquilinos de Cinecittà, Alessandro y Sophie, quienes luego admitieron que no eran muy románticos, fueron contratados por Giucas, quien ideó una divertida cortina.

Alessandro Bacciano a Sophie Codegoni: «¿Quieres hablar conmigo?»

Con música de piano interpretada por Manuel Bortozo, Alessandro Bacciano Ella aportó la parte más romántica de su personalidad al hacer una propuesta de compromiso un Sophie Codejoni. «No soy una persona que hable mucho, pero quería pedirte que me comprometieras ”. Dijo Alessandro. En medio de vítores y sonrisas, los otros inquilinos gritaron: «Beso, que vivan los recién casados».

Alessandro Bacciano pelea con Alex Bailey en The GF / «¡Idiota, rompí a tu novio!»

Pero la respuesta de Sophie no llegó. Luego Codegoni agregó, en el jardín, que no es muy romántico. Irónicamente resuelto por Alessandro: «Espera a que me digas que no viva de forma patriótica».. Así, continúa la datación de Alessandro y Sophie: ¿se oficializará el noviazgo? ¿De verdad nacerá el amor entre la ex-Tronesta y el ex-novio de hombres y mujeres? esperando averiguarlo, Haz click aquí para ver el vídeo.

Lea también:

Alex Bailey contra Alessandro Bacciano, ¿cara a cara con GF Vip / New Live Fight?

© Reproducción reservada