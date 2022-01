La actuación de Pif ha sido cancelada

El miércoles 5 de enero, el evento nocturno de Caro Batiato se transmitirá por Rai3. Según Morgan, Biff habría solicitado que su programa en solitario no se emitiera. Morgan Intervine en las redes sociales para reprender bf. Miércoles 5 de enero, en horario de máxima audiencia, Rai3 deja lugar para Querido Battiato, Una velada especial donde muchos artistas narran Franco Batiato Y cantará sus canciones. Un viaje liderado por Biff, que llevará al espectador a conocer los lugares donde el maestro creció y desarrolló su talento artístico. A continuación, también se retransmitirán algunas actuaciones de la ceremonia de homenaje celebrada en la Arena de Verona. Morgan afirma que su actuación en solitario no se incluirá en el documental. Juerga de morgan En Instagram, Morgan publicó una publicación dirigida a Pif: «Morgan, saludo a Franco Batiato: como falta un camello en la cuneta. Buff: cómo te borro hasta que te vas»Después de que se lo dijo, la rima buscó la causa de su decepción. Según él, el presentador decidió cortar su actuación en solitario del documental, que se emitió el 5 de enero: Parece que del concierto homenaje a Franco Batiato, emitido esta noche, se ha excluido mi interpretación de ‘Come un camel in una gondaia’, mi única aportación en solitario., Quien tiene un conocimiento tan profundo de la obra de Batiato que pasó por alto una de sus obras más importantes «. Los invitados de Caro Batiatu Hay muchos artistas que los espectadores podrán ver durante el evento nocturno de Caro Battiato. Éstos son algunos de ellos y la canción que van a cantar: READ Simone de Pasquale, ¿el triunfo de Arisa en la danza? Dolor de estómago y hormigueo

Morgan no se disculpa con Selvaggia Lucarelli y plantea: ‘Ella es la que me está acosando’

Jovanotti con la era del cerdo blanco.

Gianni Morandi con lo que queda de mí;

Emma con el animal

Fiorella manuia con la temporada del amor;

Gianna Nannini con Cuccurucucu;

Colapesce y Dimartino con la bandera blanca;

Mahmoud no engaña ni al tiempo ni al espacio;

Carmen Consoli obedece a todo el universo.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });