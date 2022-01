¿Cuál es el secreto de su forma física?

Claudia Gerini acaba de cumplir 50 años, pero siempre aparece como una niña: ¿sabes cuál es el secreto de su físico?

¡Muy famoso y hermoso! Estamos hablando de: Claudia Gerini Entre los rostros del show italiano más famoso de todos los tiempos. La actriz rumana nació en Roma el 18 de diciembre de 1971, ha cumplido 50 años. Y en esta ocasión eligió celebrar con las personas más cercanas a ella luciendo una de ellas. aptitud física Realmente grita.

Claudia Gerini, así como Federica Panicucci y muchas de las otras mujeres en el programa, también muestran un físico realmente austero. ¿Cuántas veces se te ha ocurrido admirar su asombrosa belleza y pensar en el “secreto” de su belleza? lo haremos. Si está realmente interesado en descubrir todo en detalle, este es el artículo para usted. Por lo que aprendimos de una entrevista con Ok Salute, parece que la actriz tuvo que cambiar su dieta debido a que descubrió accidentalmente la intolerancia a la lactosa. Efectivamente, después de este momento Jerini tuvo que encomendarse a un nutricionista. Y estudió cuidadosamente el nuevo plan de alimentación. ¿Tienes curiosidad por los alimentos que comes con frecuencia?

¿Cómo mantiene Claudia Gerini tal figura a sus cincuenta años? el secreto’

Si también la ves en el escenario, no puedes evitar apreciarla. aptitud física, Yo sé eso Claudia Gerini No hace más que seguir una dieta sana y estructurada. Por lo que aprendimos de Ok Salute, de hecho, parece que después de descubrir que era intolerante a la lactosa, cambió por completo sus hábitos alimenticios.

Al parecer, de hecho, además de comer verduras, que le encantan en todas sus formas, entre otras cosas, Claudia Gerini suele embarcarse en un plan de alimentación sin dulces. Para el desayuno, como se mencionó, generalmente come huevos revueltos, aguacate y tostadas. Sin embargo, por la noche se acostumbra cocinar platos de pasta de una forma bastante ligera. Pero no solo. Como dijo la persona en cuestión, durante el día, Claudia la Bella también está acostumbrada a tomar vitamina C, magnesio y suplementos de papaya fermentada.

Finalmente, hay un «vicio» que Claudia Gerini condona a menudo y de buena gana: ¡Gorgonzola! Además de la provola, este es uno de sus quesos favoritos. Y piénselo, no tienen lactosa. ¡muy afortunado!