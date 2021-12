Juventus, Moncalvo «Boccia» Skamaca: el veredicto sobre Vlahovic

Luigi Moncalvo habló con CMIT TV: comentario sobre el mercado de fichajes de la Juventus, en particular Schamaca y Vlahovic

Ahora está claro. Por ahí Juventus Quiere intervenir en enero para fortalecer la sección ofensiva, en particular el papel del ataque central. Como te contamos sobre Calciomercato.itEn las últimas horas ha vuelto a cotizar de forma significativa nombre de propiedad de Desde un punto de vista en blanco y negroAunque el trato no es nada fácil.

Sin embargo, como se sabe, este no es el único camino que la «anciana» sigue con especial interés. no es un secreto El aprecio de Turín por Icardi, pero en este caso también estamos hablando de un objetivo alcista especialmente en términos de costes de personal (12 millones netos por temporada). Además del argentino, skamka y el sueño VlahovicEs poco probable en enero a menos que haya sorpresas emocionantes. Sobre la posibilidad de desembarcar el partido romano y el bombardero Fiorentina El periodista Luigi dijo Moncalvo, quien habló con nuestro CMIT TV durante el Calciomercato Show. «Más nombres que me gustaría ver jugar – dice Moncalvo -. Skamaka es bueno, pero es inútil si tienes medio mediocampo«.

Moncalvo a CMIT TV: «Allegri está de vuelta asumiendo. ¿Vlahovic a la Juventus? Se va a quemar»

Allegri: «Llegó con la premisa de convertir a los mediocampistas superiores en buenos jugadores. Se ha producido un error en la estimación y la suposición. Lo mismo que lo hizo negarse Real Madrid«.

Vlahovic: «Creo que harán barricadas en Florencia. Creo que el sentimiento de los aficionados de Viola explotará tras el traspaso a la Juventus. Yo digo que si Vlahovic se quiere quemar, se va a la Juventus por 3 o 4 meses … te acuerdas viernes? ¿Donde estabas? Los centrocampistas intercambian piezas para ser expulsados. No quiere que los mediocampistas hagan pases horizontales o hacia atrás. También te arriesgas a arruinarte Dybala. Si hubiera venido con PogbaY Pirlo mi Vidal Pudo haber sido una carta. Previamente una iglesia Estaba sufriendo un golpe de estado. también Kulusevsky. ¿Por qué ya no es un gran jugador?«.