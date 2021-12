Apple, astrofotografía en iPhone: ahora hay una aplicación dedicada

Algunos lo llaman astrofotografía, otros astrofotografía, hace lo mismo. Es un tipo de fotografía que se está volviendo cada vez más popular en los smartphones de todo el mundo, móviles o Melafonini.

El amor por los orbes se ha convertido en una pasión que ahora se puede refinar con un simple toque en su teléfono inteligente: técnicas de imágenes astronómicas Utilizan cámaras digitales y aquellas con película química, sin olvidar los sensores electrónicos.

Una de las principales características disponibles en los teléfonos Google Pixel como Pixel 4 fue específicamente Astrofotografía. Google Pixel 4 y superior siempre han podido crear excelentes fotos disparos de estrellas en el cielo, creando una serie de exposiciones durante un largo período de tiempo y luego fusionándolas.

Música suave, cero escrúpulos. Un trípode o manual es lo mismo (casi)

Locas, asombrosas e inimaginables son las cualidades que califican para ser utilizadas en detalle que se pueden capturar con un teléfono inteligente. Hasta hace poco, esta función era exclusiva de Pixel. No ahora.

Ahora ahi música lenta Aplicación gratuita disponible para i Melafonini, Fue desarrollado por Unistellar, cuyo principal negocio son los telescopios. Su último producto, el eVscope 2, es un telescopio digital motorizado que tiene algunas características interesantes. Nocturne puede llevar la astrofotografía a dispositivos sin píxeles.

Leer también >>> Galaxy S22 Ultra, una cámara lista para sorprender con IA

Prácticamente funciona en modo astrofotografía Desde Pixel, solo dentro de un archivo Iphone. Funciona tomando una serie de exposiciones y uniéndolas, similar a lo que haces navegador de google con Pixel: Sus resultados son muy suaves. Claro, los resultados de Pixel son mejores, pero no mucho: las fotos se ven más naturales y los colores de los árboles y otros objetos en primer plano todavía están muy cerca de su representación real.

Leer también >>> Apple ya está pensando en el futuro: el iPhone 15 Pro puede tener esta función

teniendo en cuenta que teléfono No tiene ningún tipo de modo de astrofotografía que no sea el modo nocturno, los resultados son muy buenos. colores música lenta Son un poco más oscuros con una sensación casi surrealista. Otro dato que no debe subestimarse es su uso: música lenta Es fácil de usar.

Es recomendable montar el iPhone en un trípode o colocarlo en algo de todos modos. Las fotos portátiles no funcionan, pero cuando presionas el botón del obturador, obtienes una cuenta regresiva que suele rondar los tres minutos. destruir Le recomendamos que apague el sonido del teléfono inteligente; de ​​lo contrario, escuchará el sonido del obturador cada vez que el teléfono tome una foto.

Pero puedes hacer todo manualmente en Melafonino: música lenta No tiene reparos si quieres hacerte con una aplicación. música lenta A la mitad del día, mientras estás saltando, ella te dejará entrar. Los resultados no serán por adelantado, pero aún se puede hacer. No es un pequeño detalle.