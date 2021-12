PlayStation Plus, juegos gratis en enero de 2022, cuando se anuncien y predicciones – nerd4.life

Llegamos al final del mes, así que es hora de responder a la pregunta habitual del período, que es: ¿Cuándo sucederá? Juegos gratis para PS5 y PS4 Desde Enero 2022 Para suscriptores de PlayStation Plus?

El anuncio de Sony con respecto a la alineación mensual para los suscriptores del servicio no tiene una fecha específica, pero generalmente los nuevos juegos gratuitos de PlayStation Plus se revelarán oficialmente el último miércoles del mes, por lo que esperamos revelarlo. 17:30 italiano el 29 de diciembre. Luego, salvo sorpresas, estará disponible a partir del primer martes del mes siguiente y, por lo tanto, a partir del 4 de enero de 2022.

En cuanto a los juegos potenciales que podrían ser parte de la alineación de PlayStation Plus para enero, más de lo esperado, ya tenemos una filtración bastante confiable de Billbil-kun, una filtración que en los últimos meses ha demostrado ser bastante confiable dado que tiene una «suposición «títulos gratuitos para PS Plus durante los últimos meses, así como una gran parte de los que regala Epic Games en estos días. Según la profunda tristeza, en enero los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratis Deep Rock Galactic, Dirt 5 y Persona 5 Strikers.



Persona 5 Strikers, uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus posibles en enero de 2022

Persona 5 Strikers (nuestra reseña aquí) es un juego casual al estilo de Mosou, y por tanto un juego de acción en el que tendremos que enfrentarnos a hordas de enemigos. En el juego, se cuenta una historia inédita con Phantom Thieves como nuevos héroes y personajes.

Dirt 5 (aquí está nuestra reseña) es el capítulo final de la conocida serie de juegos de carreras de Codemaster, en el que podremos competir off-road en varios recorridos en modo carrera, en modo multijugador online o local con split pantalla.

Finalmente, Deep Rock Galactic (aquí está nuestra revisión) es un juego de disparos en primera persona en el que los jugadores asumen el papel de valientes enanos espaciales y tendrán que cavar, cavar y abrir pasajes en planetas alienígenas, mientras disparan todo lo que se mueve, solo o en compañía de amigos gracias al modo multijugador cooperativo.

También te recordamos que hasta el 3 de enero de 2022 puedes descargar un archivo Juegos gratuitos de PlayStation Plus para diciembre de 2021, Ovvero Goodfall Challenger Edition, Mortal Shell y DC Super Villanos.