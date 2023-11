John Stamos recuerda y agradece a Matthew Perry por su ayuda en el set

muchos recuerdos compartidos Mateo PerryEstrella amigos Quien falleció a la edad de 54 años el 28 de octubre. Los compañeros de reparto de la querida comedia intentaron encontrar las palabras para despedirse de un querido amigo que falleció demasiado pronto. John Estamosque apareció brevemente en Series de TV, quiso compartir un precioso recuerdo suyo a través de las redes sociales. el actor los amigos de papa Apareció en la novena temporada de amigos Recordó lo importante que fue el apoyo que recibió de Matthew Perry en el set para superar un momento particularmente embarazoso.

en amigosuna serie de comedia que se emitió de 1994 a 2004, John Stamos apareció como estrella invitada e interpretó zacha compañero de clase de chandler Se lo presenta a efectos de la trama como un donante potencial para ayudar a Monica y Chandler a convertirse en padres. durante Instagram, recordó Stamos y agradeció a Matthew Perry por ayudarlo a superar uno de los momentos más vergonzosos del set. El título del post decía lo siguiente:

Matthew y yo éramos amigos mucho antes de serlo. Entonces, cuando interpreté a Zack, el posible donante de esperma de Chandler y Monica, pasé mucho tiempo con él. De pie detrás del escenario, listo para entrar, Matt me susurró: «¡El público se volverá loco cuando te vea! Prepárate para gritar fuerte». Luego cruzo la puerta y… silencio. Me sentí muy avergonzado. Terminamos la escena y cuando comencé a regresar al camerino y contemplaba dejar el mundo del espectáculo, Matt se acercó a la audiencia del estudio y dijo: «¡Damas y caballeros, hablen por John Stamos! Probablemente no lo reconocieron al principio porque ¡Es mucho más amable en persona!». Nunca he olvidado ese momento y el mundo entero nunca te olvidará.