Así es la casa más cara del mundo: cómo se hizo y cuánto cuesta vivir en este paraíso

Todo el mundo quiere vivir en la casa más cara del mundo, sobre todo si está rodeada de lujo y de unas vistas impresionantes.

En la Tierra hay una casa muy cara y lujosa, construida en un lugar paradisíaco. A lo largo de los siglos, los humanos Han construido una serie de viviendas excepcionales.Lo que hizo soñar a generaciones enteras. ¿Cuál es la casa más lujosa de la historia? Según los historiadores, hay muchos ejemplos para recordar: villas de emperadores romanos, residencias de familias reales, magníficos palacios y mansiones de líderes mundiales.

Sin embargo, la residencia más lujosa de las últimas décadas es sin duda Istana Nurul Iman. Esta última es la residencia oficial del sultán de Brunei y está considerada la más grande del mundo gracias a sus 200.000 metros cuadrados de superficie. Además, cuenta con 1.788 habitaciones, 257 baños y un salón con capacidad para 5.000 invitados. Recientemente se construyó otra casa excepcional, que se convirtió en la más cara del mundo.

La casa más cara del mundo.

En una colina de Bel Air, un barrio del West Side de Los Ángeles, se encuentra la casa más cara del mundo llamada The One. Este último es un palacio verdaderamente moderno, que consta de 21 habitaciones, una bolera, cinco piscinas, una discoteca e incluso un spa. Un palacio enorme Su valor se estima en unos 500 millones de dólares.Sin embargo se compró en 2022 gracias al descuento. En cuanto a la historia de esta maravillosa casa, comenzó en el año 2012 cuando Neil Niamey tuvo la idea de crear un paraíso en la tierra. Más específicamente, el constructor decidió construir The One después de comprar todo el promontorio de Bel Air, que tiene un tamaño de 3,8 acres.

Además, también se vio obligado a demoler un edificio de los años 50 que se encontraba en el promontorio recién adquirido. Al parecer, para cubrir los enormes costos de construcción, Niamey solicitó un préstamo de cientos de millones de dólares. De hecho, su gran sueño era construir una casa. Con una superficie de 9700 metros cuadrados. Cuando la obra estuvo terminada, el creador puso a la venta su joya por 500 millones de dólares. Evidentemente, nadie estaba dispuesto a pagar esa cantidad, por lo que Niamey decidió reducir el coste a 340 millones de dólares, y poco después a 295 millones de dólares.

Finalmente, en 2022, el creador del proyecto consiguió vender la casa al empresario Richard Saghian por un coste de 126 millones de dólares (144 millones teniendo en cuenta también los gastos de comisiones). Desafortunadamente, Niamey tuvo que vender en una subasta porque había acumulado una deuda de 100 millones de dólares. Por lo tanto, The One no es oficialmente la casa más cara del mundo, ya que una casa en Malibú se vendió en 2020 por 177 millones de dólares.