Hay muy pocos cuidados intensivos para niños y en el sur hay alarma

Alerta de cuidados intensivos pediátricos en Italia. Sólo hay 273 camas, frente a 9.788.622 pacientes potenciales de entre 1 y 18 años. prácticamente, En nuestro país hay camas de cuidados intensivos para 35.586 niños y adolescentesEstá muy por detrás del indicador europeo: un puesto por cada 20.000-30.000 niños. Alemania, por ejemplo, tiene un caso por cada 20.000 personas. Según los estándares recomendados, debería haber 482 en Italia.. Faltan unas 200 camas de cuidados intensivos, o el 44,4%. No solo. Dieciséis regiones tienen menos del 25% de las plazas necesarias, y seis de ellas ni siquiera cuentan con una unidad de cuidados intensivos pediátricos, con el caso llamativo de Cerdeña.

Un grupo de expertos estudió las reanimaciones de pacientes de 1 a 18 años en Italia y publicó una carta de denuncia en The Lancet para llamar la atención sobre “La alarmante situación de los cuidados intensivos pediátricos en nuestro país“Las camas de cuidados intensivos pediátricos en Italia son las Son pocos y están mal distribuidos, y la diferencia entre las distintas regiones de Italia es insoportable.«.

En el mapa geográfico de cuidados intensivos pediátricos y adolescentes oscilamos entre 128 camas en el norte, frente a una necesidad de 222, hasta 55 en el sur, donde se necesitarían 168, y hasta 90 en el centro, apenas dos camas. corto. Las tres unidades de cuidados intensivos pediátricos del Lacio están por encima de la media del centro de Italia: Gemelli, Bambino Gesù y Umberto I. En cambio, en el Valle de Aosta, Trentino-Alto Adigio, Umbría, Molise, Basílicata y Cerdeña no hay ni siquiera espacio para una cama y si un paciente joven llega al hospital en estado particularmente crítico, debe ser inmediatamente hospitalizado. trasladado a otra zona. Una carrera desesperada contra el tiempo. Hasta hace un mes, Abruzos también se encontraba en este estado, con 0 en el mapa, ya que a principios de octubre se inauguró la primera unidad de cuidados intensivos pediátricos, en Pescara. Esta es la situación en otras regiones: 15 camas en Piamonte, 22 en Liguria, 46 en Lombardía, 15 en Emilia-Romaña, 24 en Véneto, 6 en Friuli-Venecia Julia, 22 en Toscana, 10 en Las Marcas, 58 en Lacio, 21. en Campania, 4 Puglia, 6 Calabria, 24 Sicilia.

«La situación es realmente crítica, en el sur es trágica. Hay zonas en Italia donde los niños no tienen las mismas oportunidades de ser tratados de la misma manera que en otras zonas – subraya Bussolin – y esto, desde un punto de vista moral opinión, “es reprobable. inaceptable. Como comunidad científica, tenemos el deber de crear conciencia. Nuestro objetivo en este trabajo no es condenar, sino generar conciencia política. «Necesitamos respuestas y planificación».

“Si algunas áreas están mejor que otras, ninguna de ellas está a la par”, continúa Bussolin en el Pediatric Intensive Care Map. Lo que preocupa especialmente a los expertos es la falta total de camas de reanimación en Cerdeña, “a pesar de su aislamiento geográfico del resto de la península – como subrayaron en The Lancet – y de las dificultades para trasladar a un paciente gravemente enfermo a una unidad de cuidados intensivos en el continente. .” . «Los niños que necesitan tratamientos intensivos para salvar vidas suelen ser transportados en helicóptero – explica Bussolin – al hospital Gaslini de Génova y, a veces, al policlínico Gemelli de Roma. Pero es evidente que este procedimiento no es trivial, depende también de las condiciones meteorológicas y requiere Un gran compromiso, porque para transportar a un paciente crítico en helicóptero es necesario extremar la profesionalidad a bordo para garantizar la máxima seguridad. Cerdeña debe tener su propia unidad de cuidados intensivos pediátricos y los compañeros hacen todo lo posible, pero si las estructuras y la organización están a la altura “Los desaparecidos se convierten en falsos héroes, y hemos visto con el Covid lo que les pasa a los héroes”.

«Las unidades de cuidados intensivos, ya sean para adultos o para pacientes jóvenes, nunca deben estar superpobladas – señala Beausoulin – como mencionamos en Lancet. La ocupación no debe exceder el 85% de las camas, precisamente para que haya también un tanque de reserva para cualquier paciente». «Ordinario. Entiendo que es difícil para los administradores aceptar un concepto como este, porque los cuidados críticos, como la medicina de emergencia, como las salas de emergencia, son sectores que generan pérdidas. Entiendo que es difícil para estos administradores tratar de «A fin de cuentas, pero esto no se puede hacer.» Hazlo de otra manera. Es como un tanque que se puede ampliar y comprimir, según las necesidades del momento. Esto se puede lograr mediante una organización adecuada y recursos económicos suficientes”.

Se podría decir que Covid no nos ha enseñado nada. «Después de lo que hemos visto, se trata de una herida abierta – comenta – no sólo eso. El año pasado tuvimos una epidemia de virus respiratorio sincicial, prácticamente bronquiolitis, que afecta a niños menores de dos años. En Meyer no sabíamos dónde para llevarlos, porque estábamos muy llenos, pero era así en todas partes. El Covid era para los más pequeños: el impacto y el flujo de pacientes en los hospitales fue intenso. Incluso sé que designaron como hospital el hospital Bambino Gesù. Algunas clínicas. El año pasado fue excepcional, pero nada nos dice que una pandemia de virus respiratorio sincicial (VRS) no pueda volver a ocurrir este año también. ¿Y qué vamos a hacer?».

Para mejorar la situación, «la adaptación de las camas de cuidados intensivos pediátricos es un primer paso, precedido de la formación de anestesiólogos y reanimadores, especialmente en las zonas donde estas camas no están disponibles. Luego, cada región debe tener una red que se coordine con los estándares centrales». Tratamiento y transporte de pacientes pediátricos críticos, con centros con competencias y tareas muy específicas, del modelo “Hub & Spock”, por ejemplo. Necesitamos una red nacional de 3 o 4 centros de excelencia que coordinen emergencias específicas, «en casos raros. Crear un centro altamente especializado en cirugía cardíaca o neurocirugía pediátrica puede no ser necesario en todas las regiones, porque llevaría mucho tiempo, pero una «Es necesaria una red nacional». «En este momento, lamentablemente, el sistema no es perfecto».

La carta de The Lancet también está firmada por Carmelo Minardi, del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario Policlínico San Marco de Catania; Giorgio Conti, del Hospital Universitario Irccs Gemelli de Roma; Andrea Muscatelli, de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales del Irccs Gaslini en Génova; Simonetta Tesoro, del Hospital Santa Maria della Misericordia de Perugia y expresidenta de la Sociedad Italiana de Anestesia y Reanimación Neonatal y Pediátrica, de la que Andrea Moscatelli es nombrado presidente desde enero de 2024. Su llamado es “asegurar que cada niño que tiene un problema médico puede beneficiarse «. Se toma en serio la atención de alta calidad, independientemente del área geográfica en la que uno vive».