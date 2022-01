De Austria a Francia, estrategias contrarias a la intuición en Europa para reducir la infección

No solo la UE: en el Reino Unido, las máscaras ya no son obligatorias en las escuelas

En Londres, el viernes 21 de enero, la vuelta al Plan A, tal y como ha señalado el gobierno británico, que prevé en una primera fase el levantamiento de las restricciones anti-Covid en relación con el indicador de trabajo inteligente donde sea posible y la observancia de las mascarillas en las escuelas, comenzó. Medidas que, por lo tanto, ya no están en vigor en Inglaterra, como sucede en las formas y tiempos prescritos localmente en otras naciones del Reino Unido, y generalmente en línea con las cuestiones epidemiológicas con lo que decida Londres. El 27 de enero comienza la segunda fase de la despedida del Plan B: en este caso, se eliminará la obligación legal de llevar mascarillas en los lugares públicos y se eliminará el corredor verde en miniatura disponible solo para el acceso a discotecas o eventos multitudinarios colectivos.

Demasiadas restricciones en Gales e Irlanda del Norte

Fuera del contexto de la UE pero aún en Europa, incluso los gobiernos locales de Gales e Irlanda del Norte, después de lo que hizo Londres en Inglaterra, han relajado las restricciones anti-Covid ante datos muy prometedores sobre contagios y hospitalizaciones. Las nuevas reglas entraron en vigor en las últimas horas. Belfast ha eliminado el carril verde para bares y restaurantes, mientras que permanece solo para grandes eventos en interiores. También se ha renunciado al compromiso de servicio de mesa así como al número máximo de seis personas sentadas juntas. Irlanda del Norte se alineó con Londres en los días de aislamiento por positivos, que se redujeron de siete a cinco, siendo probable que la cuarentena termine con dos hisopados negativos en el quinto y sexto día. Mientras esté en Gales, ya no habrá restricciones sobre la cantidad de personas que asisten a eventos al aire libre, especialmente eventos deportivos. Los bares y restaurantes al aire libre pueden operar sin una base de hasta seis personas en una mesa y distanciamiento social. Sin embargo, el pase verde sigue siendo obligatorio para los adultos que participan en grandes eventos de interior y exterior.

Alerta de Bruselas: las medidas no consolidadas podrían socavar la confianza en la vacuna

La difusión de diferentes estrategias entre los países de la UE a menudo se cuestiona: está claramente en línea con las normas de la UE que reconocen que los estados miembros individuales tienen jurisdicción para tomar decisiones sobre asuntos de salud, con el resultado de que Bruselas, en lugar de pedir a los estados una mayor coordinación, No puede hacerlo, lo que llevó a la Comisión Europea a enfatizar el peligro de que la nueva alternativa conduzca al colapso de una estandarización de medidas que se respetó en gran medida hasta el otoño pasado. Por lo tanto, la Unión Europea se está preparando para abandonar su mapa de contagios, hasta la Estrella Polar para identificar las regiones más afectadas por el virus Corona y, por lo tanto, sujetas a mayores restricciones de viaje, a favor de un enfoque «uno a uno»: El estado personal del ciudadano se calcula – Con vacunación completa, curado de Covid o equipado con hisopo – no la región de origen. Una simplificación importante que va en la dirección que la comisión ha deseado durante mucho tiempo, el enfoque «conjunto y coordinado», tratando de reducir el mosaico de regulaciones nacionales que hacen la vida imposible a los viajeros. El acuerdo lo iban a alcanzar los 27 embajadores ante la Unión Europea con un borrador (no vinculante), que había adelantado El País, que llegaría al Consejo de Asuntos Generales el martes 25 de enero.

Cuarta dosis

La comisaria de la UE, Stella Kyriakides, en la última reunión extraordinaria de ministros de salud de la UE envió un mensaje a los gobiernos europeos: una vez que haya «evidencia científica», los 27 deberían estar listos para administrar La cuarta dosis de la vacuna.. Países como España, Dinamarca y Hungría ya han expresado su apoyo a esta solución, pero existe el riesgo de que los 27 países decidan no adoptar una estrategia unificada.