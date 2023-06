JUVE-MILIK, aquí estamos: números y detalles del partido de vuelta, celebra el gol | primera página

Todo por el regreso de Arkadiusz Milik a la Juventus. Los bianconeri terminaron con Marsella comprar un pulimento dirección final a 6 millones de euros más un bono. Las negociaciones terminaron de manera positiva: solo faltan algunos detalles sobre los métodos de pago para oficializar el trato. Además de, Pole está ocupado marcando un gol en el equipo nacional contra Moldavia, El partido es válido para las eliminatorias de la Eurocopa 2024.

palabras – Así que confórmate con el futbolista e alegre quien empujó con fuerza para recuperar a su atacante. Lo mismo Melik Se ha revelado desde que se retiró. Polonia«Juventus y Marsella hablan de eso, espero que puedan llegar a un acuerdoY Estaría feliz de quedarme en Turín.. Estoy bien y sé que Allegri me quiere: espero que pronto se llegue a un acuerdo”, son sus últimas palabras.

ecuación – El ex Napoli ha llegado a Turín Cedido con derecho a compra el verano pasado. Su temporada fue buena, con algunos problemas físicos que no pudieron mantenerlo en el hueco. Si al principio el ransomware parece obvio, hay uno Ralentización repentina entre abril y los últimos díasEstoy con Juventus que decidió no ejercer el derecho de rescate en su poder por 7 millones más 2 de bonificación, a pagar en un plazo de tres años. Entonces los frenos no cambian de rumbo. Los Bianconeri, de hecho, con la obra de Giovanni inmunidad y francisco calvoInvierten el trato y obtienen uno descuento. Y ahora se está haciendo todo para devolver el electrodo debajo del lunar.