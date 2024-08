Incluso 10 millones de contribuyentes. Aquí están todos los plazos

el impuesto Cierra la sombrilla en la playa y empieza a cobrar de nuevo. allá Tregua financieraTras una inspección más cercana, sólo duró tres semanas. Entre el 20 y el 30 de agosto, más de diez millones de contribuyentes deberán realizar pagos. En más detalle, hasta el viernes 30 de agosto, los contribuyentes sujetos a Indicadores Sintéticos de Confiabilidad Financiera, o simplemente ISA, deberán cerrar sus cuentas de 2023 en Hacienda y realizar el primer pago anticipado de 2024 por concepto de impuesto a la renta e IRAP. Este plazo se refiere en particular a los contribuyentes que realizan actividades económicas cuyos indicadores ISA han sido aprobados y que han declarado que su volumen de negocios no supera el límite especificado, pero que no han pagado a las autoridades tributarias el importe adeudado a finales de julio. De hecho, los contribuyentes que no cumplan con la fecha límite del 31 de julio pueden realizar pagos antes del día 30 siguiente siempre que incurran en un aumento del 0,40% en los montos adeudados.

El pasado 18 de marzo finalizó el plazo para pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido resultante de la declaración de 2024 correspondiente al año 2023. Todos los contribuyentes cuyo saldo deudor supere los 10,33 euros están ahora obligados a pagar. En resumen, las vacaciones escolares de verano terminan efectivamente el próximo martes. La suspensión supuso el aplazamiento de las obligaciones y pagos tributarios del primero al veinte de agosto próximo, y su traslado del primero de este mes al veinte de agosto próximo.

Según la Uncat, la federación nacional de cámaras de abogados fiscales, la tregua fiscal de verano no congeló por completo la actividad de las agencias tributarias regionales: los contribuyentes siguieron recibiendo avisos de comunicación e invitaciones incluso durante la semana de mediados de agosto. Sin embargo, una circular emitida por el organismo que preside Ernesto María Ruffini en mayo pasado anunció el cese del envío de comunicaciones e invitaciones durante los meses de agosto y diciembre, salvo casos de no postergación y urgencia. Según constató el sindicato, dirigido por el abogado Gianni Di Matteo, los contribuyentes reciben avisos de ejecución hipotecaria, avisos de facturas que ya han sido canceladas o pagadas a plazos y por lo tanto no son necesarias, solicitudes de investigación preliminar de 15 días y solicitudes de aclaración. sobre las posiciones de los créditos de investigación y desarrollo. La Uncat pide a la Agencia Tributaria que prepare indicadores uniformes para las agencias regionales y supervise su implementación, especialmente para dar un respiro a los contribuyentes durante el mes de agosto.

«Continuaremos caminando por esa línea de civismo fiscal que no resta valor a las reclamaciones de la Agencia Tributaria, cuando son legítimas, pero añade equidad a la relación entre las autoridades tributarias y los contribuyentes», explicó la Federación Nacional de Cámaras de Abogados Fiscales.

Notificaciones

Al mismo tiempo, impuesto Se promociona y lanza nuevas licitaciones para cubrir vacantes de personal. El plan de concurso lanzado por la agencia en 2022 prevé que se emplearán once mil recursos durante este año. Sin embargo, según declaraciones del director de la Agencia Tributaria, Ernesto María Ruffini, a pesar de los numerosos nombramientos, la agencia todavía carece de personal en unas ocho mil unidades. La escasez de personal ralentiza las investigaciones y debilita la lucha contra la evasión fiscal. En los últimos días, la agencia publicó un memorando para la contratación de 470 nuevos empleados en varias oficinas regionales, a quienes se les encomendará, entre otras cosas, la notificación preventiva y ejecutiva, los procedimientos de cobro y las actividades de gestión de conflictos de cobro. El procedimiento de selección implica la realización de una prueba escrita (presencial) de carácter técnico y profesional. Para postular tienes hasta el 10 de septiembre y se requerirá un certificado.