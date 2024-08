The Canada Files puede confirmar que a los inmigrantes venezolanos residentes en el país norteamericano se les ha prohibido votar en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, respondió a preguntas de este medio el vicecanciller de Venezuela para América del Norte, Carlos Ron.

Esta medida del gobierno canadiense tiene un precedente. En 2018, Canadá prohibió oficialmente por primera vez a los venezolanos residentes en el país norteamericano votar en las elecciones presidenciales de Venezuela. En noviembre de 2019 -tras liderar el Grupo de Lima que busca derrocar al presidente Nicolás Maduro desde 2017- Canadá reconoció al representante del intento de golpe de Estado en el país norteamericano del líder del entonces “gobierno interino” Juan Guaidó, Orlando Vieira-Blanco. . , como presunto embajador de Venezuela en Canadá. Sin embargo, a finales de 2020, CBC News reconoció que Vieira Blanco solo podía dirigir la embajada canadiense de los golpistas venezolanos desde su apartamento.

En enero de 2023, Juan Guaidó fue elegido líder del «gobierno interino» de la oposición venezolana, después de que fracasaran sus intentos de obligar a Maduro a dar marcha atrás. El rumor ya circulaba el 30 de diciembre de 2022, y ese día Files Canada preguntó a Global Affairs Canada si el gobierno canadiense todavía reconocía a Juan Guaidó como el presidente «legítimo»/»interino» de Venezuela. El comité asesor del gobierno no respondió hasta el 4 de enero de 2023, diciendo que “revisaría y evaluaría las implicaciones” de la decisión de excluir a Guaidó como líder de la oposición. El GAC emitió una declaración pública el 6 de enero de 2022, señalando que Canadá «respeta la decisión tomada de cambiar la estructura del gobierno interino».

Vale la pena señalar que la respuesta del GAC a los archivos de Canadá establece que Canadá quiere ver «un regreso a elecciones justas y libres en Venezuela en 2024». Esta declaración canadiense, que se produjo después de que a los canadienses venezolanos se les prohibiera votar en las elecciones presidenciales de 2018, fue realmente llamativa. La supuesta determinación de Canadá de ver «elecciones justas y libres en Venezuela en 2024» no será igualada por sus acciones este año.

Durante las elecciones venezolanas de 2024, Carlos Ron, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para América del Norte, confirmó a The Canada Files que «Canadá no ha otorgado permiso completo para que el diplomático venezolano regrese a nuestra embajada en Ottawa». Esto impidió que el gobierno venezolano abriera un centro de votación, ya que no contaba con un representante diplomático en la Embajada de Venezuela en Canadá. Al impedir que el gobierno venezolano abriera un centro de votación, Canadá ha impedido una vez más que miles de canadienses venezolanos voten por su próximo presidente.

Sin embargo, Canadá pronto cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales venezolanas. El descaro del impulso de Canadá por la “democracia”, también plasmado en la prohibición de Canadá a los canadienses sirios de votar en las elecciones presidenciales sirias de 2021, realmente no conoce límites. Según el gobierno canadiense, la “democracia” no incluye simplemente permitir que los canadienses venezolanos voten en las elecciones celebradas en su país de origen.

Aidan Jonah – Archivos de Canadá