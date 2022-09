Inaugura su primera (sorprendente) exposición en Finlandia – Corriere.it

De Chiara Maffeletti

La estrella estadounidense de 58 años hizo su debut mostrando su trabajo con Nick Cave: “Para mí se trata de meditación. Me empuja a descubrir dónde me he equivocado en las relaciones».

Casas de plástico transparente donde todos pueden mirar dentro. Pero también para casas perforadas con plomo, cuyo diseño todavía está grabado en el material. Estas son algunas de las obras de un artista en sus inicios que sorprendió a todos Brad Pitt. El hombre de 58 años (cumplirá 59 en diciembre) abrió su primera galería. Finlandia, específicamente Tampere, y específicamente el Museo de Arte Sarah Helden, eligieron estar allí, una presencia tácita pero muy bienvenida, que por sí sola fue suficiente para que la gente hablara sobre la exposición (con quien era otro artista también conocido por otros talentos además de la escultura, Como Nick How) en todo el mundo. Y si el arte (también) nos hace pensar, entonces la casa del escultor puede considerar un éxito el proyecto, sobre todo después de presentar sus obras de la siguiente manera: «Para mí, se trata de la meditación. Se trata de saber dónde me he equivocado en mis relaciones, dónde me he equivocado».

Negocio Y aquí están esos hogares invadidos por una violencia feroz que, además, nunca desaparecen, hacen que la mente vuele directo a la que fue su casa años atrás, con Angelina Jolie. Los actores -que probablemente fueron los más bellos y adorables del mundo- han sido campeones durante años (de 2016 a 2019 la fase aguda, pero las consecuencias aún perduran) en una de las rupturas y divorcios menos amistosos de la historia, con fuertes acusaciones. de obtener la custodia de los seis niños. Pete, acusado de violencia y malos tratos por parte de su exmujer, recibió la custodia compartida, luego hubo apelación y hasta ahora tiene derecho a visitas, pero parece que pretende, según algunos rumores, volver a los tribunales. No necesito uno que sepa qué nivel de lectura ve ahora, en su arte, la oscuridad de aquellos años. Ya sea un intento de exorcismo o un renacimiento real, los próximos meses lo dirán. Lo cierto es que la vedette con un look que tanto nos enamoró, tras una etapa oscura, vuelve a brillar. READ Progreso en Summer Rai 1

despues de la depresion En una entrevista con Gq, admitió: “Creo que la alegría es un descubrimiento reciente. Siempre me movía con la corriente, a la deriva y luego a la siguiente. Creo que pasé años con una depresión leve y solo después de lidiar con ella, tratando de aceptar todos los aspectos de mí mismo, buenos y malos, pude capturar estos momentos de alegría”. Entre estos preciosos momentos, quizás también esté la alfombra roja de Venecia, que desfiló (aunque en este caso de forma sorpresiva) hace unas semanas como productor de Blonde. Después de todo, esta también era otra parte de su nueva vida. «Creo que en términos de películas de cine, he llegado al final del camino – anunció hace un par de años, nuevamente para Gq -. Estoy detrás de la cámara, en el lado de la producción y realmente me gusta. Pero yo «Cada vez hago menos. Creo que, considerando todo, es un juego de jóvenes. Pero si es cierto que le cuesta reconocer las caras de otras personas, ha anunciado que desde 2013 sufre de tirantez, un trastorno neurológico grave que no le permite distinguir rostros, ni siquiera entre amigos —no hay duda de que todos reconocen su rostro como el suyo.Uno de los actores más influyentes del mundo, que es capaz de conmover a las personas.ya sea en el cine, en la borde de la alfombra roja o ahora en alguna galería de arte.